Triunfo de Ferro ante La Unión para volver a liderar con Independiente

Ferro Carril Oeste derrotó a La Unión de Formosa por 84 a 69 en el estadio Héctor Etchart, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y volvió a lo más alto de la tabla. Con este resultado, el Verdolaga alcanzó a Independiente de Córdoba en la cima del certamen, ambos con un récord de 13 triunfos y seis caídas, mientras que el conjunto formoseño quedó cuarto, por detrás de Obras.

Un primer tiempo equilibrado y el rastro de los equipos

El desarrollo inicial fue intenso, físico y parejo. Ferro comenzó mejor, pero la lesión en la rodilla de Vasirani afectó su funcionamiento. La Unión aprovechó el juego interior para sacar ventaja, aunque el local ajustó su defensa y corrió la cancha para igualar el marcador en 40 al cierre del primer tiempo.

En la segunda mitad, Ferro elevó su nivel, recuperó fluidez ofensiva y pasó al frente. La Unión intentó mantenerse en partido, pero la solidez defensiva del equipo dirigido por Fernández fue determinante para sellar el triunfo. En la próxima fecha, tanto Ferro como La Unión visitarán a Obras.

En la Copa Islas Malvinas, Independiente se medirá con Obras mientras que La Unión hará lo propio frente a Ferro. El torneo que reúne a los cuatro mejores equipos de la primera mitad de la fase regular de la Liga Nacional se disputará el 1° y 2 de abril en una única sede.

El último campeón de La Liga Nacional, Boca Juniors, no levanta cabeza y marcha 12° con 10-10. El traspié más reciente fue en la Bombonerita vs. Quimsa de Santiago del Estero 75-66. El combinado de Gonzalo Pérez lleva cuatro derrotas consecutivas y la última vez que ganó un juego en el certamen fue hace casi dos meses. El presente de la Fusión no es mucho más próspero y antes de visitar al xeneize se quedó sin entrenador, Leandro Ramella. Su récord es de 11-10, de momento por debajo de las expectativas.