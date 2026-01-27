Rusia asegura que Maduro fue traicionado y que sabe quienes fueron

El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró que Nicolás Maduro fue traicionado por personas de su entorno y afirmó que Moscú conoce los nombres de quienes hicieron inteligencia para Estados Unidos para permitir su captura.

"Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron. Si lo que ocurría aquí mucho antes de que esto sucediera pudiera calificarse de traición, naturalmente lo fue. Y conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense", denunció.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque estadounidense a Caracas. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde tres días después se presentaron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

El capturado líder chavista y su pareja fueron formalizados de los cargos en su contra y devueltos al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Maduro está acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales.

Deberá volver a presentarse ante el juez el 17 de marzo.

Qué dijo el embajador ruso en Caracas

En declaraciones al canal ruso Rossiya 24, citado por el portal opositor venezolano El Pitazo, el diplomático aseguró que Caracas efectuó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura de Maduro.

Sin embargo, aclaró que fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

“Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, expresó.

Melik-Bagdasárov responsabilizó a los militares venezolanos por no contar con la “capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá.

“Hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo”, indicó.

No obstante, dijo que la cooperación militar entre ambos países está vigente. “No se ha cancelado”, afirmó.

TN