La Fiesta Nacional del Chamamé 2026 dejó cifras récord para el turismo en Corrientes

El Observatorio del Ministerio de Turismo de Corrientes presentó un informe con los principales indicadores de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, que reflejan un impacto positivo tanto en el turismo como en la economía local durante las diez noches desarrolladas del 16 al 25 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Asistencia récord y fuerte presencia juvenil

Según el relevamiento oficial, se registraron 127.000 ingresos al anfiteatro a lo largo de las diez noches del evento.

La cifra representa un incremento del 66% respecto de la edición 2025 y posiciona a la de 2026 como la edición con mayor convocatoria de jóvenes, ya que más del 35% del público fue menor de 29 años.

Origen del público

El informe detalla que el 72% de los asistentes llegó desde la ciudad de Corrientes y el interior provincial, mientras que el 22% provino de otras provincias argentinas. Dentro de este grupo, el 43,9% correspondió a Chaco y el 12,9% a Buenos Aires, con una marcada presencia del NEA y público proveniente también de la Patagonia.

En tanto, el 6% del público fue internacional, con mayor presencia de visitantes de Paraguay y Brasil.

Alcance nacional e internacional por streaming

A la asistencia presencial se sumó una amplia audiencia a distancia.

Solo la transmisión oficial superó las 1.175.000 reproducciones, a las que se agregan las visualizaciones registradas por plataformas de streaming independientes que también emitieron el espectáculo desde el anfiteatro.

Impacto económico y estadía de los turistas

En relación al perfil de los turistas que visitaron la ciudad durante el evento, el informe señala que:

El 31% realizó un gasto promedio superior a los $400.000.

realizó un superior a los El 36% permaneció en Corrientes más de siete noches.

Este movimiento generó oportunidades económicas para 18 empresas privadas instaladas dentro del predio y para más de 60 familias emprendedoras que trabajaron durante el desarrollo de la fiesta.

Artistas, programación sostenida y entradas agotadas

Durante la edición 2026 pasaron por el escenario más de 200 artistas, y el 50% de las diez noches registró localidades agotadas.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que, a diferencia de años anteriores, el nivel de asistencia no dependió de una única jornada destacada, sino de una programación sostenida que permitió mantener un flujo constante de público durante todo el evento.

Recuperación plena y vigencia del Chamamé

El informe concluye que la edición 2026 marcó una recuperación plena de la Fiesta Nacional del Chamamé, consolidando su vigencia como un fenómeno cultural de convocatoria masiva y como un motor de impacto turístico y económico para Corrientes.