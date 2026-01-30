El Renatre actualizó la Prestación por Desempleo rural: estos son los nuevos montos

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) resolvió una actualización en los montos de la Prestación por Desempleo, que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. Con el nuevo esquema, el monto máximo se fijó en $356.895 y el mínimo en $178.448, tras un incremento del 3%.

La medida fue definida por el Cuerpo Directivo del organismo, luego de analizar el contexto económico general y la situación financiera del Registro. Según se informó, el objetivo es sostener la cobertura social destinada a trabajadores y trabajadoras rurales que atraviesan situaciones de desempleo.

Desde el Renatre señalaron que la actualización busca garantizar la sustentabilidad del régimen de prestaciones con el equilibrio entre los aportes de los empleadores y los beneficios otorgados a los beneficiarios.

Además del pago mensual, la Prestación por Desempleo incluye:

Cobertura médico-asistencial.

Acceso a asignaciones familiares.

Participación en programas de capacitación y reinserción laboral.

En paralelo, el organismo continúa desarrollando acciones de formación dirigidas a quienes perciben la prestación, con capacitaciones orientadas a mejorar habilidades laborales, fortalecer la empleabilidad y brindar información sobre derechos y obligaciones en el ámbito del trabajo rural.

El esquema contempla también adicionales por zona desfavorable. Al monto general se suma un 20% para beneficiarios que residan en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y un 10% adicional para quienes viven en Neuquén y Río Negro.