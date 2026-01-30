Carnavales 2026 en Corrientes: así será el operativo de seguridad en Curuzú Cuatiá

La Policía de la provincia de Corrientes implementará un operativo de seguridad para el Carnaval de Curuzú Cuatiá 2026, que se desarrollará los días 31 de enero y 6, 7, 13 y 14 de febrero en el predio del Corsódromo “La Sucursal del Cielo”.

El dispositivo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, en forma conjunta con la Subsecretaría de Seguridad y distintas áreas operativas de la fuerza provincial, ante la previsión de una masiva concurrencia de público a las noches de carnaval.

Según se informó, el operativo se desplegará antes, durante y después de cada jornada, con el objetivo de prevenir delitos, garantizar el orden público y reforzar la seguridad vial, además de intervenir ante cualquier situación que requiera asistencia policial.

Entre los principales lineamientos del operativo se prevé:

Distribución estratégica de personal y recursos materiales.

Controles policiales en accesos y puntos clave de la ciudad.

Advertencias a conductores sobre la realización del evento y medidas preventivas.

Coordinación con organizadores, autoridades municipales, bomberos y el hospital local.

Presencia de personal médico y equipos de apoyo durante todo el evento.

Desde la fuerza señalaron que los controles también tendrán una función preventiva e informativa, especialmente en los ingresos a la ciudad, para reducir riesgos vinculados al tránsito y a la concentración de personas.

Finalmente, se solicitó la colaboración del público y de quienes circulen por la zona durante las noches de carnaval, con el fin de asegurar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.