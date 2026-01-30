¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

mortandad de peces Centro Coordinador de Derivaciones Carnavales Correntinos
mortandad de peces Centro Coordinador de Derivaciones Carnavales Correntinos
Control y prevención

Carnavales 2026 en Corrientes: así será el operativo de seguridad en Curuzú Cuatiá

Se desplegará un dispositivo especial en el corsódromo y accesos a la ciudad durante las jornadas del 31 de enero y 6, 7, 13 y 14 de febrero.

Por El Litoral

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 07:19

La Policía de la provincia de Corrientes implementará un operativo de seguridad para el Carnaval de Curuzú Cuatiá 2026, que se desarrollará los días 31 de enero y 6, 7, 13 y 14 de febrero en el predio del Corsódromo “La Sucursal del Cielo”.

El dispositivo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, en forma conjunta con la Subsecretaría de Seguridad y distintas áreas operativas de la fuerza provincial, ante la previsión de una masiva concurrencia de público a las noches de carnaval.

Según se informó, el operativo se desplegará antes, durante y después de cada jornada, con el objetivo de prevenir delitos, garantizar el orden público y reforzar la seguridad vial, además de intervenir ante cualquier situación que requiera asistencia policial.

Entre los principales lineamientos del operativo se prevé:

  • Distribución estratégica de personal y recursos materiales.

  • Controles policiales en accesos y puntos clave de la ciudad.

  • Advertencias a conductores sobre la realización del evento y medidas preventivas.

  • Coordinación con organizadores, autoridades municipales, bomberos y el hospital local.

  • Presencia de personal médico y equipos de apoyo durante todo el evento.

Desde la fuerza señalaron que los controles también tendrán una función preventiva e informativa, especialmente en los ingresos a la ciudad, para reducir riesgos vinculados al tránsito y a la concentración de personas.

Finalmente, se solicitó la colaboración del público y de quienes circulen por la zona durante las noches de carnaval, con el fin de asegurar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.

