Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró la emergencia ígnea en cuatro provincias

En medio del avance sostenido de los incendios forestales y tras los reclamos de los gobernadores patagónicos, el Gobierno nacional resolvió declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La decisión fue definida durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se acordó destinar recursos extraordinarios para afrontar la crisis ambiental que atraviesa la región. “Se está procediendo a firmar el DNU que declara la Emergencia Ígnea en estas provincias”, confirmó el funcionario en X.

La iniciativa se concretó en un contexto de negociaciones políticas abiertas y con fuerte presión de los mandatarios provinciales para que la emergencia fuera incluida en el temario de sesiones extraordinarias. Desde el entorno oficial señalaron que el tema fue impulsado por el ministro del Interior, Diego Santilli, a partir de pedidos formales de los gobernadores.

Como antecedente inmediato, este jueves el Gobierno publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispuso una transferencia de 100.000 millones de pesos para reforzar el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Desde el Ejecutivo indicaron que la declaración de la emergencia ígnea se suma a un despliegue operativo que incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social en las zonas afectadas. Además, la Nación giró 4.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut, tras gestiones del gobernador Ignacio Torres.

El reclamo por la emergencia fue firmado por los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con el respaldo de legisladores nacionales de distintos bloques.

Según datos oficiales, la situación es crítica. En los últimos meses se quemaron:

168.000 hectáreas en La Pampa.

45.000 hectáreas en Chubut.

10.000 hectáreas en Río Negro.

6.000 hectáreas en Neuquén.

700 hectáreas en Santa Cruz.

Los focos activos afectan zonas sensibles como el Parque Nacional Los Alerces y la región de Epuyén, agravados por las condiciones climáticas y los fuertes vientos.

Con la declaración de la emergencia ígnea, el Gobierno nacional busca acelerar la asistencia financiera y operativa para contener los incendios y mitigar el impacto ambiental y social en una de las regiones más afectadas del país.