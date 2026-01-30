¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Obras mortandad de peces Centro Coordinador de Derivaciones
Obras mortandad de peces Centro Coordinador de Derivaciones
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 30 de enero de 2026

Por El Litoral

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 07:06

Santilli llega a Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés

Prohíben el uso del fuego en toda la provincia de Corrientes por el calor y la sequía

Caso Loan: Fiscalía con una batería de 800 testigos en el juicio buscará acreditar la sustracción

Tras la inundación en San Roque apareció gran mortandad de peces en el río Santa Lucía

Caída de la natalidad: Corrientes perderá más de 22 mil alumnos en primaria para 2030

Corrientes se prepara para un fin de semana de carnaval, playas y música al aire libre

Pablo Alonso irá por su reelección, pero tendrá competencia

Cómo funciona el nuevo tomógrafo de alta complejidad del Hospital San Juan Bautista en Santo Tomé

Regatas regresa a la acción para recibir a Boca, un alicaído campeón
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD