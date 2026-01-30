Las noticias más importantes del 30 de enero de 2026

Santilli llega a Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés
Prohíben el uso del fuego en toda la provincia de Corrientes por el calor y la sequía
Caso Loan: Fiscalía con una batería de 800 testigos en el juicio buscará acreditar la sustracción
Tras la inundación en San Roque apareció gran mortandad de peces en el río Santa Lucía
Caída de la natalidad: Corrientes perderá más de 22 mil alumnos en primaria para 2030
Corrientes se prepara para un fin de semana de carnaval, playas y música al aire libre
Pablo Alonso irá por su reelección, pero tendrá competencia
Cómo funciona el nuevo tomógrafo de alta complejidad del Hospital San Juan Bautista en Santo Tomé
Regatas regresa a la acción para recibir a Boca, un alicaído campeón