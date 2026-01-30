River le renovó el contrato al correntino Juan Cruz Meza y fijó una cláusula millonaria

El correntino Juan Cruz Meza renovó contrato con River y continuará vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2028. El acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, en una decisión tomada por la dirigencia para asegurar la continuidad del juvenil oriundo de Caá Catí.

Meza, de 17 años, tenía contrato vigente hasta diciembre de este año. Tras varias semanas de negociaciones, la renovación se formalizó este jueves en el estadio Monumental, donde el futbolista firmó acompañado por dirigentes de la institución.

Su actualidad

La extensión del vínculo se dio en un contexto particular. El mediocampista fue una de las apariciones destacadas de River durante el cierre de la temporada 2025, pero su ausencia en la pretemporada del plantel profesional llamó la atención y abrió interrogantes sobre su presente inmediato.

El nuevo contrato se enmarca en la política del club de proteger a juveniles con proyección, luego de recientes salidas de jugadores formados en inferiores. En ese sentido, la cláusula de rescisión fijada busca resguardar el patrimonio deportivo de la institución.

En lo futbolístico, el cuerpo técnico decidió que Meza continúe con el plantel de Reserva. Por el momento, no fue convocado para trabajar con Primera División, pese al buen rendimiento mostrado en el segundo semestre del año pasado.