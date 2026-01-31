Javier Milei negó las negociaciones para que Argentina reciba deportados desde Estados Unidos

Javier Milei negó las versiones que indicaban que mantiene negociaciones con Estados Unidos para que sus inmigrantes deportados puedan ser trasladados a Argentina.

La información había sido difundida por el medio estadounidense The New York Times, que señalaba que Milei y Donald Trump estarían evaluando un acuerdo para que los deportados latinoamericanos, que no pudieran regresar a sus países de origen, tuvieran a Argentina como destino.

Según el informe, la medida se aplicaría a personas de países sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos o que no pudieran obtener documentación de viaje. Esto ubicaría a Argentina como “tercer país” de acogida para inmigrantes expulsados desde territorio estadounidense.

Sin embargo, Milei utilizó sus redes sociales para desmentir el informe. La aclaración se dio al repostear un mensaje del usuario conocido como “Gordo Dan”, quien señaló: “Es falso que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo”.

El hecho se produce en un contexto de relaciones bilaterales en alza entre Argentina y Estados Unidos, con contactos frecuentes entre ambos mandatarios.