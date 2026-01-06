Verano 2026: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate al volante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) considera que “cebar o tomar mate al volante implica una distracción similar al uso del celular”. Al retirar una mano del volante, el conductor pierde el control pleno del vehículo.

Según lo señala la Ley Nacional de Tránsito (LNT) se debe mantener “en todo momento el dominio efectivo” del auto. Sin embargo, no prohíbe ingerir la infusión de forma explícita al manejar en el marco del verano 2026.

En su apartado de “Reglas Generales de Conducción”, la LNT estipula que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”.

Aunque la normativa no especifica el mate, sí establece que “cualquier acción que implique desprender una mano del volante puede ser motivo de sanción. Esto incluye: comer, fumar o manipular dispositivos electrónicos”.

Aunque a nivel nacional no existe una prohibición directa, algunas demarcaciones avanzaron con normativas propias, que sancionan esta conducta como “falta grave” o “conducción insegura”.

Cuáles es la provincia que prohíbe tomar mate al volante en la ruta en el marco del verano 2026

En Mendoza se encuentra vigente el Decreto 326/18 que exige el control total del vehículo en todo momento. Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva se actualizaron los valores de las multas, con una suba aproximada que ronda el 19% en las Unidades Fijas (UF).

La multa prevista alcanza hasta 1.000 unidades fijas. Con el valor estimado de la UF para el verano 2026, fijado en $500, la sanción puede llegar a $500.000.

Además, la infracción puede ser detectada mediante cámaras de seguridad vial, sin necesidad de una detención en el momento.

*Con información de Perfil