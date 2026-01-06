Incendio fuera de control en Chubut: decenas de casas destruidas y más de 700 evacuados

La provincia de Chubut, con foco en Puerto Patriada, se ve afectada desde el lunes por un incendio fuera de control que ya destruyó decenas de casas y establecimientos, y obligó a la evacuación de más de 700 vecinos y turistas.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, integra la coordinación de la emergencia junto a autoridades de la provincia de Chubut y de Manejo del Fuego de la Nación que dispuso una operación con diez aeronaves, entre helicópteros y aviones hidrantes. Entre todas las jurisdicciones hay alrededor de 300 personas combatiendo el fuego en el extremo oeste del lago Epuyén, unos 145 kilómetros al sur de Bariloche.

Además de Puerto Patriada realizaron evacuaciones en Rincón de Lobos, otro paraje cercano, y trasladaron a todas las personas a la Escuela 223 de El Hoyo.

Ante esta situación que se desató el lunes alrededor de las 14.30, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió viajar a El Hoyo para sumarse a la coordinación de la emergencia junto su gabinete completo.

“Acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan, protegiendo también nuestros bosques nativos y nuestro patrimonio natural”, informó en un posteo de X.

También indicó que se dispuso “un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia”.

“Hoy en Chubut hay tolerancia cero”, advirtió ante la posibilidad de un inicio del fuego intencional o por negligencia. “Quiero ser muy claro: no podemos permitir que nadie mire para otro lado. Frente a este tipo de incendios, y ante cualquier intento de daño o amenaza a los vecinos de la Cordillera. Desde el Gobierno provincial vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda ante la Justicia”, afirmó.

Las condiciones meteorológicas del lunes fueron las peores: la temperatura superó los 30° y hubo vientos con ráfagas de 70 kilómetros por hora, lo que empujó tres grandes focos en distintas direcciones y complicó el trabajo de los medios aéreos.

Esa situación fue explosiva en los densos bosques y de difícil acceso, que transitan una sequía extrema ya desde la primavera, debido a in invierno deficitario en precipitaciones.

(Con información de Clarín)

