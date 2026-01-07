Milei no cortará vinculos con China pese a reafirmar su alineamiento con Estados Unidos

El presidente Javier Milei reiteró este martes por la noche que la Argentina mantiene un alineamiento geopolítico firme con Estados Unidos, elogió el rol de Donald Trump en el escenario internacional y respaldó la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei sostuvo que Trump “está rediseñando el orden mundial” y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica. En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El Presidente remarcó que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”, señaló. Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.

China, comercio y el límite que fijó Milei

Pese a la contundencia de su alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.

En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las Farc.

También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.

Milei cerró su análisis con una referencia a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y al caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, y cuestionó las críticas de sectores de izquierda tras la captura de Maduro: “Hemos visto cosas dantescas“.

