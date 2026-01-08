Bullrich habló sobre Nahuel Gallo: “Estados Unidos apunta hacia la liberación de presos"

La situación de Nahuel Gallo en Venezuela volvió a ocupar el centro del escenario político. La senadora Patricia Bullrich afirmó que el anuncio de Donald Trump sobre el cierre de El Helicoide podría ser una señal de que "Estados Unidos apunta hacia la liberación de presos políticos" detenidos por el régimen chavista. Entre ellos mencionó al gendarme argentino y también al abogado Germán Giuliano.

Bullrich sostuvo que el Gobierno argentino tomó como “símbolo” la clausura del centro de detención ubicado en Caracas, considerado uno de los principales espacios de tortura y reclusión del régimen venezolano. No obstante, advirtió que se trataría de un proceso “complejo” debido a las estructuras de poder internas.

En ese sentido, la senadora hizo referencia a la “respuesta vertical” de las fuerzas armadas, policiales y grupos paramilitares que, según indicó, aún responden al esquema de Nicolás Maduro. Aun así, consideró que los pasos “deben ser firmes” y expresó su expectativa de que ambos argentinos puedan recuperar la libertad.

Sobre el estado de los detenidos, Bullrich recordó que Gallo se encuentra alojado en la prisión de El Rodeo 1, mientras que no existen precisiones oficiales sobre el paradero actual de Giuliano. Además, afirmó que el Gobierno argentino se puso “a disposición total y absolutamente”, aunque aclaró que la conducción de las gestiones está en manos de Estados Unidos.

Las declaraciones de la jefa del bloque libertario en el Senado se produjeron dos días después de que el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldara públicamente la captura de Nicolás Maduro y reiterara el pedido de liberación de Nahuel Gallo.