Tras la renuncia de Lavagna al Indec, postergarán la nueva fórmula de medición

Tras concretarse la renuncia del funcionario Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que se postergará la implementación de la nueva fórmula para medir la inflación.

El titular del Palacio de Hacienda explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

Al margen de la discrepancia, Caputo aclaró que Lavagna "se fue bien y quedamos en buenos términos". Además, aseguró que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".

Acerca del sucesor de Lavagna, Pedro Lines, destacó que "es un funcionario de excelente trayectoria, intachable", y destacó que "cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue".

Fuente: C5N