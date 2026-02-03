Liga Argentina: Comunicaciones no pudo en casa y Colón se llevó el triunfo

Comunicaciones de Mercedes perdió este lunes ante Colón de Santa Fe por 86 a 83, en un encuentro correspondiente a la Liga Argentina de básquetbol. El partido fue equilibrado y se resolvió en los segundos finales.

Bautista Fernández, del conjunto santafesino, fue el goleador con 25 puntos, seguido por Feder Ponce con 22. En el equipo correntino, Damián Pineda encabezó la ofensiva con 16 unidades.

Un inicio con alternancias

Colón tomó la iniciativa desde el arranque con efectividad en los tiros de tres y llegó a imponerse 13 a 5. Sin embargo, el ingreso de Pineda y Allende le permitió al aurinegro acortar la diferencia y pasar al frente por primera vez. El primer cuarto terminó 22 a 20 para el local.

En el segundo parcial, la visita volvió a liderar el marcador aprovechando un mejor movimiento de balón y la falta de efectividad de Comunicaciones. No obstante, el equipo de Mercedes reaccionó con un buen pasaje de Machuca y presión defensiva para irse al descanso arriba por 47 a 43.

Paridad tras el descanso

Luego del entretiempo reapareció la eficacia externa de Fernández y Colón recuperó la ventaja. Las pérdidas en la salida complicaron al local y la visita logró una diferencia de siete puntos en un tramo del tercer cuarto.

El período cerró 65 a 63 para los santafesinos, en un juego que se mantuvo abierto.

Un cierre definido por detalles

Con un 46% de efectividad en triples, Colón volvió a adelantarse en el último cuarto. A falta de 2:46, la visita ganaba 79 a 75, aunque Comunicaciones reaccionó con un triple y un doble de Pineda para igualar el marcador en 82.

En los segundos finales, el conjunto santafesino se colocó 86 a 83 y el aurinegro tuvo la última posesión, pero no pudo convertir.

De esta manera, Colón se llevó un triunfo como visitante en un duelo marcado por la paridad y la eficacia desde el perímetro.