Donald Trump y Gustavo Petro se reúnen en la Casa Blanca en medio de tensiones bilaterales

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán este martes en la Casa Blanca. Se trata de un encuentro que marcará el primer cara a cara entre ambos mandatarios y pondrá a prueba la relación bilateral tras meses de cruces públicos y tensiones políticas.

Tensiones previas

La reunión entre Trump y Petro se dará luego de una relación fluctuante, atravesada por críticas mutuas y fuertes diferencias ideológicas. Trump, quien regresó a la presidencia con una agenda de fuerte impronta regional, ha cuestionado de manera reiterada la política colombiana contra el narcotráfico. Petro, en tanto, ha sido un crítico sostenido de la política exterior estadounidense.

En octubre, Trump calificó a Petro como un “líder ilegal de las drogas” en redes sociales, sin aportar pruebas. En enero, incluso, planteó la posibilidad de una acción militar contra Colombia, país aliado de Washington y socio estratégico fuera de la Otan, al que acusa de no frenar el tráfico de narcóticos.

Desde Bogotá, Petro aseguró que los ataques estadounidenses contra embarcaciones sudamericanas sospechadas de transportar drogas equivalen a crímenes de guerra y calificó como un “secuestro” la operación reciente contra Nicolás Maduro. También acusó a Trump de ser “cómplice de genocidio” por el apoyo de Estados Unidos a Israel en el conflicto con Hamás.

La llamada que acercó a los mandatarios

Pese a ese historial, en enero ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica que describieron en términos positivos. Ese contacto abrió el camino a la invitación formal de Petro a Washington.

Trump señaló ante la prensa que el tono del presidente colombiano cambió en las últimas semanas y se mostró confiado en que el encuentro será favorable. Sin embargo, analistas advierten que la imprevisibilidad de ambos líderes podría marcar el desarrollo de la reunión.

El trasfondo del encuentro es sensible. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca (materia prima de la cocaína) y enfrenta la presencia de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, ha sido uno de los aliados más firmes de Washington en la región en la lucha contra el narcotráfico.

Bajo la presidencia de Petro, aumentaron los cultivos de coca y la producción de cocaína, aunque el Gobierno colombiano sostiene que reforzó las incautaciones y dejó de lado la erradicación forzada para no afectar a los campesinos.

Según fuentes oficiales, funcionarios colombianos presentarán a Trump un informe detallado sobre los resultados en la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en las cifras de decomisos de cocaína.

Desde Bogotá reconocen que el encuentro podría ser tenso, incluso por la barrera idiomática, ya que Trump no habla español y Petro no habla inglés. Colombia pidió que la reunión sea privada, aunque el presidente estadounidense suele permitir el ingreso de la prensa al Despacho Oval.

Antes de viajar, Petro se mostró optimista y expresó que espera un encuentro marcado por el diálogo.

Con información de Infobae.