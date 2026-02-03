Un ciudadano argentino fue liberado en Venezuela tras un año de detención

El canciller, Pablo Quirno, anunció este lunes que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara, que se encontraba prisionero en una de las cárceles de Venezuela, “ha sido liberado”.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”, anunció Quirno a través de X.

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, detalló.

“La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo”, expresó.

Por último, el canciller reafirmó el pedido oficial por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan prisioneros en ese país.

Desde Venezuela, señalaron que la decisión de liberar al resto de los detenidos argentinos sigue en pie, pero todavía no está definido un plazo exacto.

Patricia Rivara, hermana del liberado, confirmó al portal venezolano ReporteYa que el ciudadano argentino “ya ha sido excarcelado” y que “estaba arbitrariamente detenido desde el 1/1/2025”.

