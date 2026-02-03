Corrientes: Iberá y Xangó dominaron el cierre de los carnavales de Saladas

Saladas vivió este fin de semana la tercera y última noche puntuable de los corsos oficiales 2026. El corsódromo Pedro Pablo Ignacio fue el escenario donde se definieron los ganadores tras el escrutinio final, que consagró a la comparsa Iberá como bicampeona y a la agrupación musical Xangó, que obtuvo su séptimo título consecutivo.

La jornada reunió a comparsas, agrupaciones y público en el cierre formal de la competencia, que culminó el domingo 1 de febrero en el SUM del Complejo Turístico Municipal.

Iberá y Xangó, los grandes ganadores

Iberá se quedó con el premio a Mejor Comparsa, reafirmando su protagonismo en la fiesta local. Por su parte, Xangó volvió a imponerse como Mejor Agrupación Musical, consolidando una racha de siete campeonatos consecutivos.

Durante la última noche también participaron Sambatuque y Carisma Show, que completaron el desfile competitivo.

Autoridades y homenaje

El intendente Noel Gómez y la viceintendenta Anita Diez acompañaron la celebración junto a otras autoridades. También estuvo presente la bailarina y cantante Maru Mambrín.

Antes del desfile de Iberá se realizó un homenaje a Nadia Ozuna, reina de la edición 2024 de la comparsa, fallecida ese mismo año. Familiares, dirigentes y simpatizantes participaron del reconocimiento.

Reinas del carnaval

Entre las principales distinciones se destacaron:

Reina del Carnaval Mayor: Miriely Paniagua (Carisma Show)

Reina del Carnaval Infantil: Juana Sotelo Lago (Carisma Show)

Reina del Corso Mayor: Matilda Miguel (Iberá)

Reina del Corso Menor: Bianca Alterats (Iberá)

Otros premios destacados

En comparsas, Iberá obtuvo reconocimientos como batería, carroza, diseño y solista mayores, entre otros rubros. Carisma Show fue distinguida en categorías como embajadora, pareja de baile, bastonera mayores y coreografía.

En tanto, Xangó recibió premios a mejor banda musical, batería de agrupación, comisión de frente, coreografía y grupo de baile. Sambatuque fue reconocida con el galardón a mejor bailarina y solista.

Además, el premio a tema inédito fue compartido por Iberá y Xangó.