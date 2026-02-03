Santa Cruz fue incluida en la lista de provincias en emergencia ígnia

El Gobierno Nacional amplió este lunes la Emergencia Ígnea para incluir a la Provincia de Santa Cruz en el marco de los graves incendios que azotan a la Patagonia. El fuerte ajuste en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El Decreto 80/26 lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete de ministros. Con esta decisión, Santa Cruz se incorpora al grupo de provincias patagónicas bajo esta medida de excepción, sumándose a Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El Gobierno justificó la declaración señalando las “condiciones hidrometeorológicas adversas” que atraviesa la región, caracterizadas por una persistente sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas superiores a la media histórica.

Según el texto oficial, este escenario genera daños ambientales significativos y pone en peligro tanto los bienes materiales como la vida de los habitantes.

La declaración faculta a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para coordinar las acciones de mitigación. Le permite simplificar trámites administrativos para acelerar compras y contrataciones y el envío de fondos para bomberos, entre otras cuestiones.

Los focos de incendios en la Patagonia

Si bien la atención nacional se mantenía sobre la situación en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), el escenario en Santa Cruz escaló rápidamente. Se identificaron al menos tres frentes activos al sur de Puerto San Julián, afectando áreas de alto valor ecológico como la zona de El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.

El reporte de situación indica que uno de los focos principales avanzó hasta ubicarse a 20 kilómetros de la ciudad y a solo 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3, la principal vía de comunicación terrestre de la Patagonia.

Asimismo, el fuego llegó a tan solo 4 kilómetros de las viviendas del establecimiento “Campo El Montañés”. Aunque las autoridades aseguraron que por el momento no existe riesgo directo para las estructuras, se mantiene un monitoreo constante para evaluar posibles evacuaciones.

Frente a la crisis que afecta a la región sur, la administración de Javier Milei informó el despliegue de un operativo que incluye 426 brigadistas, 20 medios aéreos y diversos recursos logísticos distribuidos en los puntos más complicados de la Patagonia.

Recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase, no escapó a los fuertes recortes del Gobierno.

Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) indica que desde su asunción en diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei ha recortado fuertemente los fondos. Para 2026 le asignó $20.131 millones, lo que implica una caída real (comparada con la inflación) del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025.

Desde la Farn alertan que “a esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026”.

Página 12