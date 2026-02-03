Allanamientos en Mocoretá: secuestraron 14 plantas de marihuana en un domicilio

La Justicia Federal realizó una serie de allanamientos en Mocoretá y secuestraron 14 plantas de marihuana en un domicilio. La investigación incluyó análisis de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente y labores de campo.

En el marco de la investigación penal preparatoria caratulada “Legajo Judicial N° 20437/26 – LIF N° 133422/26 UFIC Mocoretá”, el Ministerio Público Fiscal de esa ciudad, a cargo del doctor Bruno Gabriel Monzón, investiga la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de armas de fuego.

A partir de tareas de inteligencia impulsadas por la Unidad Fiscal de Investigación, que incluyeron análisis de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente y labores de campo, se reunieron elementos de convicción que derivaron en la solicitud de órdenes de allanamiento para localizar objetos vinculados al hecho contra la propiedad denunciado.

Los procedimientos fueron ejecutados de manera coordinada por personal de la Comisaría Distrito Primera, Comisaría Distrito Segunda, la Brigada de Investigaciones de Mocoretá y la Dirección de Investigación de Delitos Complejos de la ciudad de Corrientes.

Durante las requisas domiciliarias se secuestraron elementos de interés para la causa por robo y, además, se produjo el hallazgo de catorce plantas de marihuana (Cannabis Sativa), con un peso total de 12,8 kilogramos deshojados, material que fue incautado bajo la correspondiente cadena de custodia y puesto a disposición de la autoridad competente.

La investigación continúa en curso, tanto para determinar la responsabilidad penal en el hecho de robo inicialmente investigado como para la remisión de las actuaciones correspondientes a la Justicia Federal de Primera Instancia por la posible infracción a la Ley de Estupefacientes.