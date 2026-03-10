Mi Pami: cómo realizar el seguimiento online de la entrega de pañales

Mi Pami, la plataforma digital de la obra social, sumó la sección Mis entregas, diseñada para que los afiliados puedan consultar el estado del envío a domicilio de sus higiénicos absorbentes descartables.

A través de esta nueva herramienta, los beneficiarios podrán acceder a información detallada sobre sus pedidos de manera ágil y sencilla:

Pestaña Solicitudes: permite ver las entregas que se encuentran en curso.

Pestaña Historial: permite visualizar las entregas que ya fueron concretadas.

Seguimiento paso a paso

Con esta actualización, los afiliados podrán identificar en qué etapa se encuentra el envío de sus pañales o apósitos, recibiendo notificaciones sobre el estado del proceso:

En preparación: cuando el pedido está siendo armado.

En camino: cuando el repartidor ya cuenta con el paquete y se dirige al domicilio.

Entregado: al confirmarse la recepción del insumo.

Aviso de visita: notificación en caso de que no se haya podido realizar la entrega por no encontrarse nadie en el lugar.

Además del estado del pedido, el usuario podrá visualizar el contenido del paquete y confirmar el domicilio de entrega registrado. Este sistema de trazabilidad digital busca mejorar la eficiencia, eliminando intermediarios y agilizando la gestión de los insumos.

Consultas y asistencia

En caso de registrar dificultades con la recepción, dudas sobre la fecha de entrega o necesidad de rectificar el domicilio registrado, el organismo habilitó canales de atención directa: