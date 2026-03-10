Casi 700.000 desplazados y 84 niños muertos tras ataques israelíes en Líbano

La crisis humanitaria en el Líbano se ha profundizado en medio de la guerra en Oriente Medio, con 84 niños muertos y más de 667.000 personas desplazadas, dijeron el martes dos agencias de la ONU, mientras las vidas se ven trastocadas a gran escala en todo el país.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán este mes, cuando el grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán, lanzó cohetes y drones contra Israel, que respondió con fuertes bombardeos en todo el país.

Un total de 486 personas han muerto en la guerra hasta ahora y 1.313 han resultado heridas, de las cuales 259 son niños, según la Organización Mundial de la Salud.

"Este conflicto sólo dura siete días y ya estamos viendo que casi 100 niños han perdido la vida", dijo Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en el Líbano.

"Una de las razones por las que tenemos un alto número de niños es que la mayoría de los ataques que vemos en realidad son en centros urbanos, como en Beirut", dijo, y agregó que los ataques aéreos de Israel, que dice apuntan a la infraestructura de Hezbolá, están poniendo en riesgo las vidas de los civiles.

La tasa actual de desplazamiento en el Líbano supera los niveles observados durante la guerra de 2023-2024 entre Hezbolá e Israel, según declaró el martes la Agencia de la ONU para los Refugiados. Durante ese conflicto, 886.000 personas se vieron desplazadas internamente en el Líbano, mientras que decenas de miles de israelíes fueron evacuados de localidades del norte cercanas a la frontera libanesa.

EVACUACIÓN

El fuerte aumento de los desplazamientos en el Líbano esta semana se debe a las órdenes de evacuación a gran escala emitidas por el ejército israelí para el sur del Líbano y los suburbios densamente poblados del sur de Beirut, que el jefe de derechos humanos de la ONU dijo el viernes que planteaban serias preocupaciones en virtud del derecho internacional.

La OMS advirtió que los hospitales del Líbano y los equipos de respuesta en primera línea estaban bajo una "tensión extraordinaria" tratando de gestionar el creciente número de pacientes.

Cinco hospitales están ahora fuera de servicio, cuatro parcialmente dañados y 43 centros de atención primaria están cerrados, la mayoría en el sur, que ha sido evacuado en gran medida, dijo Abubakar.

Muchas de las personas que huyeron también lo hicieron en 2024. Conocimos a muchas cuyas casas fueron completamente destruidas, sus familiares fueron asesinados, etc. Esto significa que la gente no espera a ver qué sucederá. Se marcha de inmediato", declaró Karolina Lindholm Billing, representante del ACNUR en el Líbano.

Unas 120.000 personas se encuentran alojadas en refugios designados por el gobierno, mientras que otras siguen buscando un lugar donde quedarse, dijo el ACNUR, citando cifras del gobierno.

"Muchos otros se están quedando con familiares o amigos o todavía están buscando alojamiento, y vemos autos alineados a lo largo de la calle con gente durmiendo en ellos y también en las aceras", dijo Billing.

(Con información de Reuters)