Nuevo ataque de Milei a empresarios: actuaron con "políticos ladrones", dijo

Al llegar todos elogiaban el flamante edificio sustentable de 60 pisos del JPMorgan en Nueva York, inaugurado en octubre del año pasado, en la elegante Avenida Park, que este martes lucía en la puerta la bandera argentina junto a la estadounidense.

Cerca de 400 invitados, presidentes, fundadores CEOs de empresas e inversionistas se agolparon luego en un salón en el piso 15 con vistas espectaculares al Midtown de Manhattan para escuchar el discurso de Javier Milei. El presidente se despachó con un mensaje en el que atacó a los “empresarios prebendarios” y dijo que se “terminó la Argentina corrupta”.

En esa lista volvió a mencionar a los empresarios Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar.

En el inicio formal de la “Argentina Week”, estos días que funcionarios, empresarios e inversionistas se nuclean para hablar sobre las oportunidades del país, Milei se reunió primero a solas con Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, en su oficina en uno de los pisos más altos, a quien había recibido en Buenos Aires, dos días después de ganar las elecciones legislativas de octubre. Allí, Milei le había dicho que buscaban construir “consenso capitalista” para sacar al país adelante.

Al llegar al salón más grande del edificio, en el piso 15, lo esperaban unas 400 personas distribuidas en un salón principal y otra adicional para seguir el evento por pantalla. El lugar quedó chico. La gente se peleaba por las sillas y hubo muchos que quedaron parados.

Milei comenzó su discurso con el objetivo declarado de “de Argentina el país más libre del mundo”, pero con “restricciones morales".

Y luego se refirió a reciente discusión que tuvo con empresarios argentinos. “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios".

Y continuó: "Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

Al referirse directamente a Madanes Quintanilla, Milei lo acusó de extorsionar al Gobierno a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. "Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños".

"Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿A caso se creen que en el Estado hay ángeles?", sentenció.

El presidente enfatizó luego en que las decisiones del Ejecutivo nacional "están sostenidas sobre lo que es justo" y retrucó: "Si alguna política que fuera justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto".

“De eso podemos dar pruebas desde el primer día. Nosotros llegamos y teníamos déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI y gracias a titanes como (el ministro de Economía Luis) 'Toto' Caputo, (el canciller) Pablo Quirno y (el Presidente del Banco Central) Santiago Bausili hicimos lo imposible", destacó. Hubo aplausos de la audiencia, sobre todo cuando mencionó a Caputo.

Milei fue presentado por Dimon: “Este presidente llega con una moral y convicciones muy firmes sobre cómo arreglar este país. Trajo claridad regulatoria. Abrió los mercados de capitales”, dijo y elogió la macroeconomía.

“Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo de cómo arreglar un país: políticas que funcionen, políticas que ayuden a todos sus ciudadanos, políticas que generen crecimiento real, reformas reales, reformas laborales, reformas de mercado, etc. Así que espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y sigan el correcto”, agregó.

Al finalizar el discurso, Milei se retiró junto con su hermana Karina para luego partir hacia Chile para la asunción de José Antonio Kast.

Pero la Argentina Week sigue este martes. La agenda de ese día estará dominada por el vínculo bilateral con Estados Unidos y la captación de capitales. El canciller Quirno expondrá sobre inversiones estratégicas, mientras que la Cámara de Comercio estadounidense abordará el futuro del comercio bilateral y los embajadores Oxenford y el estadounidense Peter Lamelas participarán de un diálogo sobre la alianza estratégica entre ambos países.

El programa incluye además una conversación geopolítica con el historiador Niall Ferguson y paneles económicos con el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos económicos, Jacob Helberg, junto a CEOs de Dow y Baker Hughes, enfocados en el rol de Argentina en cadenas industriales globales.

Uno de los ejes más relevantes será el de recursos naturales. Ejecutivos de Chevron, Rio Tinto, First Quantum Minerals y McEwen Mining debatirán el potencial minero argentino y el desarrollo energético, mientras que autoridades de la agencia estadounidense de desarrollo DFC y del EXIM Bank analizarán esquemas de financiamiento para proyectos bilaterales.

También habrá bloques dedicados a la industria farmacéutica global —con participación de Merck, Pfizer y Johnson & Johnson— y a la economía del conocimiento, con el fundador de Vercel hablando del talento argentino en inteligencia artificial.

La jornada cerrará con una recepción en el edificio del Citi y un discurso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Mañana habrá un evento similar, pero con sede en el Bank of America.

