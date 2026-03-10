La declaración del único detenido por la muerte del correntino Marcelo Ojeda Kryszczuk

En el marco de la causa que investiga la muerte del correntino Marcelo Ojeda Kryszczuk, quien murió tras caer de un tercer piso de un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño de Posadas, el principal sospechoso, Marcos A., brindó su primera declaración indagatoria ante el magistrado Fernando Verón.

El imputado, asistido por su abogado defensor, fue notificado formalmente de la carátula de homicidio simple. Durante la audiencia, el acusado ofreció una extensa declaración en la que negó haber arrojado a la víctima por el balcón, argumentando que Ojeda Kryszczuk se habría arrojado por voluntad propia tras una violenta disputa que ambos mantuvieron dentro del departamento que compartían.

Cronología del hecho

El episodio salió a la luz el pasado viernes cerca de las 4 de la mañana, tras un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría Decimosexta asistieron inicialmente a Marcos A. en una zona de skatepark, donde presentaba una lesión cortante en el cuello.

Tras ser trasladado al Hospital Madariaga, el sujeto relató a los uniformados que había protagonizado una pelea con su compañero de alquiler.

Al acudir al edificio mencionado, la policía localizó el cuerpo sin vida de Ojeda Kryszczuk en el sector del estacionamiento.

Las primeras pericias, realizadas por la Policía Científica bajo la supervisión del juez Verón y la fiscal Amalia Spinnato, revelaron la presencia de un charco de sangre en el interior del departamento del tercer piso, lo que sugiere una escalada de violencia previa al fatal desenlace.

Situación procesal

Tras concluir la audiencia, el sospechoso fue trasladado nuevamente a la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I, donde permanecerá bajo custodia mientras el juzgado de instrucción continúa recolectando pruebas testimoniales y forenses que permitan esclarecer si se trató de un homicidio o de un hecho autoinfligido.

