Irán sufrió el día de ataques más intensos en lo que va de la guerra

Estados Unidos e Israel atacaron el martes a Irán con lo que el Pentágono y los iraníes en el terreno llamaron los ataques aéreos más intensos de la guerra , pese a que los mercados globales apuestan a que el presidente Donald Trump buscará poner fin al conflicto pronto.

Aumentando las apuestas para la economía global, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que bloquearía los envíos de petróleo del Golfo a menos que cesen los ataques estadounidenses e israelíes .

Pero la Casa Blanca reiteró la amenaza de Trump de golpear duramente a Irán si intenta detener el flujo de suministros energéticos a través del Estrecho de Ormuz, donde la guerra ha detenido efectivamente una quinta parte de los envíos de petróleo y gas natural licuado del mundo, y repitió su oferta para que la Marina de Estados Unidos escolte de manera segura a los petroleros.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca", dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una reunión informativa en el Pentágono.

'COMO EL INFIERNO'

Los residentes de Teherán contactados por Reuters describieron la noche de bombardeo más intensa de la guerra.

"Fue un infierno. Estaban bombardeando por todas partes, cada rincón de Teherán", dijo un residente por teléfono, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad. "Mis hijos ahora tienen miedo de dormir".

En el este de Teherán, dos edificios residenciales de cinco plantas fueron alcanzados el lunes, destruyendo pisos y paredes, dejando una estructura de hormigón precaria. Imágenes de la Media Luna Roja iraní mostraron a los rescatistas cargando a una víctima en una bolsa para cadáveres. El martes, los trabajadores aún estaban recuperando cuerpos en el lugar cuando un misil impactó en una intersección cercana.

Sin embargo, después de que Trump describiera la guerra el lunes como "prácticamente completa", los inversores parecían convencidos de que la terminaría pronto, antes de que la interrupción del suministro mundial de energía provocara un colapso económico mundial.

El aumento histórico de los precios del crudo el lunes se revirtió prácticamente en un día. Las acciones asiáticas y europeas se recuperaron parcialmente de las precipitadas caídas previas, y Wall Street rebotó hasta alcanzar niveles similares a los de finales de febrero, antes de la guerra.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el martes que el público estadounidense verá caer rápidamente los precios del petróleo y el gas una vez que se logren plenamente los objetivos de la guerra aérea conjunta israelí-estadounidense.

Una fuente familiarizada con los planes de guerra de Israel dijo a Reuters que el ejército israelí quería infligir el mayor daño posible antes de que se cierre la ventana para nuevos ataques, bajo el supuesto de que Trump podría poner fin a la guerra en cualquier momento.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que su país no estaba planeando una guerra interminable y que estaba consultando con Washington sobre cuándo detenerla.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE TRUMP PARECE TRANQUILIZAR A LOS MERCADOS

Irán se ha negado a ceder ante la demanda de Trump de que permita a Estados Unidos elegir a su nuevo liderazgo, nombrando al líder de línea dura Mojtaba Khamenei como líder supremo para reemplazar a su padre, quien murió el primer día de la guerra.

Pero los comentarios ocasionalmente contradictorios de Trump en una conferencia de prensa el lunes parecieron tranquilizar a los mercados al afirmar que detendría su guerra antes de provocar una crisis económica como las que siguieron a las crisis petroleras de Medio Oriente en la década de 1970. Dijo que Estados Unidos ya había infligido graves daños y predijo que el conflicto terminaría antes de las cuatro semanas que inicialmente se propuso.

Trump no ha definido cómo sería la victoria, pero el lunes no repitió las declaraciones de que Irán debe permitirle elegir a su líder.

Varios asesores del Congreso han dicho que esperan que la Casa Blanca solicite pronto hasta 50.000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra.

Estados Unidos utilizó 5.600 millones de dólares en municiones en los dos primeros días de ataques contra Irán, dijo el martes una fuente familiarizada con la información.

"Hay un gran interrogante sobre cuánto tiempo la gente podrá soportar los costos de este conflicto", dijo Clionadh Raleigh, director ejecutivo del grupo estadounidense de monitoreo de crisis Armed Conflict Location & Event Data, o ACLED.

DESAFÍO IRANÍ

Varios altos funcionarios iraníes expresaron su desafío el martes.

"Ciertamente, no buscamos un alto el fuego; creemos que hay que golpear al agresor en la boca para que aprenda una lección y nunca más piense en atacar al querido Irán", publicó en X el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, dijo a PBS que era poco probable que Teherán reanudara las negociaciones con Estados Unidos.

Debido a que los envíos de energía a través del Estrecho de Ormuz están detenidos, algunos de los mayores productores del mundo se han quedado sin almacenamiento y han reducido su producción.

Tras la elección de su nuevo líder de línea dura por parte de Irán, los precios del petróleo subieron brevemente hasta casi los 120 dólares por barril el lunes. Sin embargo, para las 15:00 GMT del martes, el crudo Brent se había asentado por debajo de los 90 dólares.

Trump dijo el lunes que si Irán bloquea el paso de petróleo por el estrecho, "los golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que los ayude podrá recuperar jamás esa sección del mundo".

En la Casa Blanca, Leavitt dijo a los periodistas el martes: "El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el ejército estadounidense está elaborando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de seguir manteniendo abierto el Estrecho de Ormuz".

Las deliberaciones reflejan las preocupaciones de la Casa Blanca de que el aumento de los precios del petróleo después de más de una semana de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán dañará a las empresas y consumidores estadounidenses antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, cuando los compañeros republicanos de Trump esperan conservar el control del Congreso.

Pero un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que Teherán no permitiría que "un litro" de petróleo de Medio Oriente llegue a Estados Unidos o sus aliados mientras continúen los ataques estadounidenses e israelíes.

"Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", afirmó el portavoz.

UN FIN RÁPIDO DE LA GUERRA PODRÍA DEJAR A LOS LÍDERES DE IRÁN EN SU LUGAR

Poner fin a la guerra rápidamente parecería impedir el derrocamiento del liderazgo de Irán, que el lunes realizó manifestaciones a gran escala en apoyo al nuevo líder supremo.

Muchos iraníes desean un cambio y algunos celebraron abiertamente la muerte de Jamenei padre, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataran a miles de personas para reprimir las protestas antigubernamentales. Sin embargo, ha habido pocas señales de protesta durante la guerra.

Al menos 1.270 personas han muerto desde que comenzaron los ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, según informes de los medios estatales iraníes.

Decenas de personas también han muerto en ataques israelíes contra el Líbano para erradicar al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que ha disparado contra Israel en solidaridad con Irán. Irán afirmó que cuatro de sus diplomáticos murieron en un ataque contra un hotel en el Líbano el domingo.

Los ataques iraníes contra Israel han causado la muerte de 12 personas. Irán ha atacado bases militares y misiones diplomáticas estadounidenses en los países del Golfo Pérsico, pero también ha atacado hoteles, cerrado aeropuertos y dañado infraestructura petrolera.