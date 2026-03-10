Refuerzan los controles de tránsito en Corrientes: en dos años hubo casi 5 mil accidentes

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este martes que redoblaron los controles de tránsito en toda la capital correntina con el objetivo de prevenir accidentes viales, en un contexto marcado por el fuerte incremento de siniestros protagonizados por motociclistas.

Según informaron desde el municipio, en los últimos años los motovehículos pasaron a ser el medio de movilidad más elegido por los vecinos, lo que derivó también en un aumento significativo de la siniestralidad.

De acuerdo a los datos oficiales, el 70% de los accidentes de tránsito registrados en la capital correntina involucran motocicletas, lo que representa un liderazgo preocupante dentro de las estadísticas viales.

Controles más estrictos

Ante esta situación, el intendente Claudio Polich dispuso intensificar al máximo los operativos de control, con especial énfasis en el uso obligatorio del casco para motociclistas y del cinturón de seguridad para automovilistas.

“En los últimos dos años se registraron casi 5 mil siniestros viales, con una fuerte incidencia en menores de edad, y esa es una realidad que debemos conjurar con todas las herramientas a nuestro alcance”, expresó el jefe comunal.

Los operativos se realizan todos los días y en diferentes turnos, abarcando la totalidad del radio urbano, como parte de una estrategia destinada a reducir los accidentes de tránsito.

Casi 5 mil accidentes en dos años

Datos relevados por el municipio, con información del Ministerio de Salud de la Provincia, indican que entre 2024 y 2025 se registraron 4.930 siniestros viales en la capital correntina. De ese total, 3.435 involucraron motocicletas, es decir, el 70% de los casos.

Además, el Hospital Pediátrico Juan Pablo II atendió 839 niños involucrados en accidentes de tránsito durante ese período. De ellos, el 54% circulaba en motocicleta, con una edad promedio de entre 8 y 9 años.

Controles con tecnología

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana y buscan reforzar el cumplimiento de las normas básicas de circulación, verificando el uso de casco en motociclistas, cinturón de seguridad en automovilistas y la documentación obligatoria.

Además, el municipio incorporó nuevas cámaras de alta resolución conectadas al Centro de Monitoreo Municipal (COM), que permiten detectar infracciones como estacionamiento en doble fila, obstrucción de garajes, falta de casco y ausencia de espejos retrovisores en motocicletas.

Una de las conductas que será sancionada con mayor severidad es el cruce de semáforos en rojo, tanto para automovilistas como para motociclistas.

Desde el municipio señalaron que los operativos buscan no solo ordenar el tránsito y prevenir accidentes, sino también reducir la creciente demanda de atención médica en los hospitales de la ciudad.