La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula un 33,1% interanual

La inflación minorista registró un avance del 2,9% durante febrero, consolidando un acumulado del 5,9% en lo que va del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A nivel interanual, el indicador alcanzó el 33,1%, reflejando el impacto de los ajustes en los rubros de vivienda y servicios regulados.

Análisis por categorías y divisiones

El comportamiento de los precios estuvo marcado por una marcada heterogeneidad entre las distintas categorías. Mientras que los precios regulados lideraron los incrementos con una suba del 4,3%, el IPC núcleo avanzó un 3,1%. En contrapartida, los precios estacionales presentaron una tendencia deflacionaria con una caída del -1,3% mensual.

En cuanto a las divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el ítem con mayor incidencia en todas las regiones del país. Dentro de este segmento, los mayores incrementos se concentraron en las carnes y derivados, seguidos por el pollo entero y los aceites. Por el contrario, la división que presentó la menor variación fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con apenas un 0,6%.

Distribución regional

El impacto inflacionario no fue uniforme a lo largo del territorio nacional. Según el reporte del Indec, la región del Noroeste encabezó la suba mensual con un 3,5%, seguida por Cuyo (3,4%) y el Noreste (3,1%). La región Pampeana y la Patagonia registraron incrementos del 3,0%, mientras que el Gran Buenos Aires (GBA) se ubicó por debajo del promedio nacional, con un registro del 2,6%.

*Con información de TN