Lumilagro justificó la "reconversión" y los despidos: fuerte crítica en redes sociales

Una publicación de la cuenta oficial de Lumilagro en "X" que justificó la desvinculación de más de un centenar de empleados de la empresa despertó la polémica y provocó el enojo de algunos usuarios de esa red social.

"Reconversión" y despidos

La compañía publicó primero este lunes un mensaje que decía: "A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate, al mejor precio".

"Ya no tenés que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad. No te pierdas el tuyo!!", finalizaba el texto.

Luego un usuario respondió a esa publicación: "Pero dejaron a 100 familias sin trabajo".

A lo que el community manager de la firma contestó: "Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad?"

"Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos", insistió al justificar implícitamente la reducción del personal.

Y luego cerró con el mismo texto del primer mensaje: "Ahora podés tener el mejor termo para mate, al mejor costo. No te pierdas el tuyo!!"

Aunque luego volvió a insistir: "Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina? Y para los que solo quieren EL MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR COSTO y diseñado por argentinos".

El enojo de los usuarios

Inmediatamente este post se viralizó y provocó la ira de muchos usuarios de la red social.

"Destruyeron la marca. Nunca vi a una empresa festejar que echó trabajadores", comentó el periodista Pablo Duggan de C5N.

Y luego en otro tuit tuvo un exabrupto: "Métanse el termo en el orto".

"Lo que es ser heredero y no haber laburado nunca es su puta vida. Los productos son el reflejo de sus dueños. Cada vez que usas un termi de este Nepobaby te cagas en un trabajador", sostuvo el conductor Jorge Rial.

Muchos de los usuarios manifestaron que comprarían ahora termos por plataformas como TEMU o que comprarían productos de la competencia.

El tuit de Lumilagro se viralizó y minutos después de las 16.30 tenía 3,3 millones de visualizaciones y más de 4 mil comentarios.

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