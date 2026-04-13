Las ventas minoristas cayeron durante marzo

La crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei sigue acumulando cifras negativas: según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una caída del 3,6% en el primer trimestre del año.

Los números reflejan un nuevo descenso en el sector, tras la caída del 5,6% de febrero, 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una merma en el consumo del 0,4% en el tercer mes del año frente a febrero.

“El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general”, explicó Came.

Además, la entidad observó que “la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa”.

Respecto a las expectativas sobre el futuro, el reporte reflejó que “el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso”..

En cuanto a la inversión, el informe de Came reveló que “el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad”. Asimismo, el 27,7% de la muestra “no manifiesta una definición concreta al respecto”.

Cuál fue el rendimiento de cada rubro

En el relevamiento, Came constató la tendencia contractiva en cinco de los siete rubros analizados. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 0,9% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 5,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 8,3% interanual en marzo, y suman un retroceso del 13,3% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 7,0%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 0,1% interanual, y acumulan una caída del 1,4% en el arranque del 2026. En el intermensual, se mantuvieron sin cambios.

Farmacia: las ventas subieron un 1,1% interanual y acumulan un alza del 1,9% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual desestacionalizada se registró un avance del 4,1%.

Perfumería: las ventas cayeron un 9,8% interanual y sumaron un declive del 7,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 2,7%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron un alza del 2,0% interanual y acumulan un crecimiento del 2,3% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 1,6%

Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 0,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 6,3%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 0,8%.

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