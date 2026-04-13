Luto en Goya: murió el artista Rodolfo Insaurralde

La ciudad de Goya atraviesa horas de pesar tras conocerse que el domingo murió el artista Rodolfo Insaurralde.

La noticia se difundió en redes sociales, donde allegados y referentes culturales expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria.

Una figura del arte correntino

Insaurralde fue reconocido por su trabajo en el ámbito de las artes visuales, consolidándose como una figura destacada dentro del panorama artístico de Corrientes.

A lo largo de su carrera desarrolló una producción que trascendió el ámbito local, con presencia en distintos espacios culturales.

Reconocimiento y legado

Quienes lo conocieron lo describieron como “un artista excepcional y una gran persona”, resaltando tanto su talento como su calidad humana.

Su obra y su aporte al arte regional forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, numerosas expresiones de pesar se replicaron en redes sociales, acompañando a familiares y seres queridos en este momento.

La comunidad artística de Goya y la región lo recuerda como un referente comprometido con la cultura.