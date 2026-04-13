¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza Mauricio Macri Policía de Correintes
La Libertad Avanza Mauricio Macri Policía de Correintes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Dolor

Luto en Goya: murió el artista Rodolfo Insaurralde

Fue un referente del arte y la cultura en Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 09:01

La ciudad de Goya atraviesa horas de pesar tras conocerse que el domingo murió el artista Rodolfo Insaurralde.

La noticia se difundió en redes sociales, donde allegados y referentes culturales expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria.

Una figura del arte correntino

Insaurralde fue reconocido por su trabajo en el ámbito de las artes visuales, consolidándose como una figura destacada dentro del panorama artístico de Corrientes.

A lo largo de su carrera desarrolló una producción que trascendió el ámbito local, con presencia en distintos espacios culturales.

Reconocimiento y legado

Quienes lo conocieron lo describieron como “un artista excepcional y una gran persona”, resaltando tanto su talento como su calidad humana.

Su obra y su aporte al arte regional forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, numerosas expresiones de pesar se replicaron en redes sociales, acompañando a familiares y seres queridos en este momento.

La comunidad artística de Goya y la región lo recuerda como un referente comprometido con la cultura.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD