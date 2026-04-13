Lanzan convocatoria nacional para adoptar a un niño de 10 años en Goya: cómo postularse

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de la ciudad de Goya, a cargo de la jueza María Gabriela Dadone, lanzó una convocatoria pública dirigida a personas y familias de todo el país interesadas en adoptar a un niño de 10 años.

La iniciativa se enmarca en un expediente judicial en trámite y cuenta con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes). El objetivo es garantizar el derecho del niño a crecer en un entorno familiar que le brinde afecto, contención y estabilidad.

Actualmente, el niño reside en un dispositivo de cuidado en la ciudad de Goya y cursa el tercer grado de la escuela primaria. Además, asiste a un centro de apoyo escolar y cuenta con acompañamiento psicológico, psiquiátrico y psicopatológico.

Según se informó, fue diagnosticado con un trastorno de la conducta de carácter reversible, por lo que recibe tratamiento farmacológico, sin que ello sea considerado una discapacidad.

Quienes lo acompañan destacan que se trata de un niño extrovertido, cariñoso y conversador, que busca constantemente la atención de los adultos y expresa su deseo de tener una familia.

Entre sus intereses se encuentran las actividades deportivas, como fútbol, natación y básquet, en las que participa con entusiasmo. Asimismo, se remarca la importancia de que pueda mantener el vínculo con sus hermanos.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo por correo electrónico al juzgado interviniente o al RUACtes.

También pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a través de los canales habilitados por ambas instituciones.

Desde el Poder Judicial destacaron que esta convocatoria busca ofrecer una oportunidad concreta para que el niño pueda crecer en un hogar, reafirmando el compromiso con la protección integral de la niñez.