Flexibilizaron condiciones para que los bancos impulsen créditos

Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de la negociación del equipo económico con distintos organismo internacionales para conseguir hasta US$ 3.000 millones de garantías para eventuales préstamos con bancos internacionales, el Banco Central dio este jueves una fuerte señal al mercado. El organismo dispuso una nueva flexibilización a los encajes bancarios, que será aplicable desde este viernes.

En su reunión de directorio semanal, el Central adecuó las normas de efectivo mínimo de las entidades bancarias. La decisión quedó plasmada en la Comunicación A8423.. SeSegún explicaron fuentes de la entidad, esta medida apunta a dotar a los bancos de mayor flexibilidad en la administración de su liquidez.

De esta manera, en medio de la baja del dólar, que llegó este jueves a los $1.358 en el mercado mayorista y lleva una caída de casi 2$ solo este mes, el Gobierno apunta a normalizar el manejo de liquidez de las entidades que había quedado alterado por el apretón monetario récord hecho durante la volatilidad cambiaria en la época preelectoral el año pasado.

"Entre julio y octubre de 2025, debieron adoptarse medidas en función de la caída de la demanda de dinero derivada del shock político previo a las elecciones. Estas disposiciones son un nuevo avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios", apuntaron en la entidad.

La medida consta de dos movimientos. Por un lado, el Central ahora les permitirá a los bancos flexibilizar la integración diaria mínima permitida a los bancos que en un 65%.

En noviembre, después del triunfo del oficialismo en las elecciones parlamentarias, el BCRA ya había bajado este mínimo del 95% al 75%. Esta adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés.

Al mismo tiempo, el Central quitó los plazos mínimos y máximos de los bonos elegibles para ser utilizados como encajes. De este modo, se amplía el universo de títulos, aumentando la flexibilidad a los bancos para transformar activos en liquidez regulatoria.

"Ambas medidas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado ayer, correspondiente a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina", remarcaron.

Entre los cinco frentes que el Gobierno se comprometió a trabajar con el Fondo, el monetario aparecía como uno de peso. Argentina acordó tomar medidas preventivas para limitar la volatilidad de tasas y permitir nuevamente el crecimiento del crédito. Desde que empezó el año, el stock del crédito del sector privado acumula caídas mensuales consecutivas y los bancos vieron un recrudecimiento de la mora de sus carteras.