El hijo de la jubilada declaró que Adorni le debe U$S 65.000 de sus gastos

En el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, este miércoles el fiscal federal Gerardo Pollicita escuchó el testimonio de Pablo Feijoo, el hijo de la jubilada que le consiguió la hipoteca privada por 100.000 dólares a Manuel Adorni sin intereses. Esa cifra se sumó a otros 100.000 dólares -de otra jubilada bajo la misma metodología-, que en noviembre pasado le permitieron al jefe de Gabinete comprar el departamento del barrio de Caballito bajo la lupa de la justicia. Ante la justicia federal Feijoó dijo que el funcionario le adeuda otros 65.000 dólares por "gastos".

En poco más de un año, Adorni erogó 95.740 dólares en efectivo. La justicia federal busca determinar si esos fondos aplicados a inmuebles y viajes al exterior se encuentran debidamente justificados en contraste con la declaración jurada de bienes que se presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) a mediados de 2025, y que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024.

Para entender el movimiento de fondos como también, la adquisición de divisas el fiscal realiza una ronda de testimoniales y pedidos específicos de documentación.

Pablo Feijoó llegó por la mañana a Comodoro Py para declarar en relación a la venta del departamento del barrio de Caballito que contó con una hipoteca privada de su madre de 100.000 dólares y otra en iguales términos y monto, de Claudio Sbabo. Ambas jubiladas garantizaron el 87% de la financiación.

Ante el fiscal explicó que su objetivo fue comprar el departamento de Miró al 500 "como una inversión". Lo adquirió en 200.000 dólares en un estado de notable deterioro. El inmueble pertenecía al ex futbolista Hugo Morales quien pretendía, según su declaración testimonial, venderlo en 250.000 dólares pero dado el estado en el que se encontraba, no lograba concretar la operación.

Una vez que adquirió la propiedad a través de una desarrolladora, encaró las obras de refacción, cuyos detalles entregó ante el Ministerio Público Fiscal. Según el testimonio del inversor, en octubre de 2025 se le acercó Manuel Adorni para decirle que debía mudarse rápidamente.

Entre sus argumentos principales, el funcionario libertario le dijo a Feijoo que no podía continuar viviendo donde estaba y que necesitaba algo con carácter de urgencia.

Al avanzar en la conversación, Pablo Feijoo le mostró las instalaciones de Miró 500. No se mostró demasiado entusiasmado Adorni, según contó el ex propietario, y señaló que el valor inicial de venta del departamento de Caballito era de 300.000 dólares. Ante esa cifra, el Jefe de Gabinete aseguró no contar con esos fondos. "Me dijo que sólo tenía 30.000 dólares", relató Pablo Feijoo.

Con el devenir de las negociaciones, llegaron a un acuerdo por un valor menor. Adorni escrituró el departamento de 135 metros cuadrados en 230.000 dólares.

Ante el efectivo que poseía el funcionario, Feijoo indicó al fiscal Pollicita que le consiguió la hipoteca privada de su madre, Beatriz Viegas por 100.000 dólares y la de Claudia Sbabo por el mismo monto. Esos valores, que además tienen como garantía el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, tenían otro valor añadido pero sin ningún papel firmado.

Sin embargo, aportó otro dato: "Le informo a Adorni que mis gastos son por 65.000 dólares. Fue un acuerdo de palabra", es decir: no hay respaldo documental de esa deuda contraída.

Cuando cerró el negocio con Adorni, Feijoo determinó que los 30.000 dólares en efectivo que le dio el funcionario se repartirían en partes iguales entre Veigas y Sbabo, algo que ellas mismas admitieron ante la fiscalía en sus respectivas declaraciones testimoniales.

El acuerdo de palabra para que el Jefe de Gabinete pague los 65.000 dólares que según Feijoo corresponden a gastos, trámites de escritura (unos 20.000 dólares) y obras de refacción que incluyeron vestidores, lavadero, cocina, interiores, como frente, que estipuló en 45.000 dólares, "ahora deberá ser declarado", señalaron fuentes de la causa.

Hay otra conclusión que se desprende de la declaración testimonial, si bien Feijoo admitió que "no le gusta perder dinero", con Adorni no obtuvo ganacias. Cuando compró el departamento lo publicó en 345.000 dólares, su estado inicial impidió la venta y comenzó a bajarle el valor. Una vez más, llegó a ofrecerlo en 300.000 al jefe de Gabinete, pero cerraron en 230.000.

"Me servía como publicidad porque era Manuel Adorni", admitió ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Como primer análisis, fuentes judiciales señalaron a Clarín que "el valor real del inmueble no es el de 230.000 dólares". Los investigadores encuentran como otro respaldo a esa tesis, lo señalado por los dueños de la inmobiliaria Rucci que declararon esta semana.

Cuando el fiscal les mostró las fotos del departamento refaccionado a nuevo, no como una "simple lavada de cara", como ponderó Feijoo, les preguntó a cuánto lo venderían dados sus conocimientos en el rubro inmobiliario. El matrimonio indicó que tendría un valor de mercado actual de 345.000 dólares.

De dónde salieron los dólares

En función de los movimientos de divisas tanto para las propiedades como para los viajes al exterior, y considerando que el Ministerio Público no cuenta con “las transferencias bancarias que respalden esos movimientos de divisas, se profundiza la investigación” señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Por ese motivo con el fin de ​fiscalizar movimientos financieros y divisas remesas de fondos, se solicitó a empresas como Western Union, Correo Argentino y Magui Express que informen sobre giros de dinero o remesas realizadas por los involucrados desde enero de 2022.

La fiscalía también quiere el detalle de las operaciones cambiarias: se libró un oficio al Banco Central para que detalle cualquier compra o venta de moneda extranjera realizada por Adorni y Bettina Angeletti.

El pedido incluye oficios a entidades financieras sobre cajas de seguridad y custodia de valores. Al ​Banco Galicia se pidió que identifique autorizados, registros de ingresos/egresos y filmaciones de cámaras de seguridad de las cajas de titularidad de Angeletti y las vinculadas a Adorni.

A otras ​empresas privadas, se les requirió información a firmas de custodia como Ingot, Loomis y Brinks sobre posibles servicios prestados a los investigados.

La declaración jurada

Los últimos números declarados exponen la tenencia de 42.500 dólares, que al tipo de cambio oficial se volcaron ante la OA en un equivalente en pesos por 43.732.500. A eso se debe sumar una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. En moneda nacional representan 6.400.616,67 pesos. Según admitió, el patrimonio de fortuna de Adorni ascendía así a 107.894.833,66 pesos.

El Jefe de Gabinete consignó en su declaración jurada la hipoteca privada con Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija), que le prestaron en efectivo 100.000 dólares en noviembre de 2025 para comprar la casa del barrio privado Indio Cuá. A ese dinero el matrimonio Adorni-Angeletti sumó 20.000 dólares para concretar la operación que certificó la escribana Adriana Nechevenko.

Ante todos esos números el interrogante central es si el patrimonio declarado se condice con la escrituración de las propiedades bajo análisis, sumado al movimiento de fondos para los viajes realizados.

Con el foco en las compras de los departamentos de Parque Chacabuco, Caballito y la casa en Indio Cuá, el Ministerio Público Fiscal se concentra en una ronda de testimoniales.

Después de la declaración de la escribana Nechevenko nuevos datos comenzaron a tener en consideración. Fue ella quien mencionó que Adorni conocía al hijo de una de las dos jubiladas que le otorgaron la hipoteca privada de 200.000 dólares para adquirir el departamento del barrio de Caballito.

La semana pasada declararon las dos jubiladas que garantizaron la hipoteca privada de 200.000 dólares a favor de Adorni. La madre de Feijoo, quien contó que la operación la realizó su hijo, explicó que no conocía a Adorni y que sólo lo vio el día en que se concretó la escritura del inmueble.



(Con información de Clarín)