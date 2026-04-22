La Cruz: fue al velorio de su mamá y en su ausencia le robaron un arma de su casa

Personal de investigaciones de la Comisaría de La Cruz logró el esclarecimiento parcial de un robo ocurrido en una vivienda local, tras recuperar un arma de fuego que había sido denunciada como sustraída en circunstancias de particular vulnerabilidad para la víctima.

El hecho se originó a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó que, durante su ausencia del domicilio debido al fallecimiento y posterior sepelio de su madre, personas desconocidas ingresaron de forma ilícita a la propiedad. Según el reporte oficial, los delincuentes se llevaron un teléfono celular, una garrafa de 10 kilogramos y una carabina calibre 22 mm, la cual se encontraba debidamente registrada a nombre del propietario.

Efectivos de la fuerza provincial iniciaron las diligencias investigativas pertinentes para dar con el paradero de los objetos. Las pesquisas permitieron localizar el arma de fuego en poder de una persona que manifestó haberla adquirido recientemente.

De acuerdo a las fuentes policiales, el comprador entregó el arma de forma voluntaria al conocer su procedencia legal. Trascendió que el elemento habría sido comercializado por integrantes del propio entorno familiar del damnificado, quienes habrían aprovechado el contexto de duelo para retirar los objetos de la vivienda.

Restitución



Por disposición del Fiscal en turno, el arma fue secuestrada bajo acta tras las pericias correspondientes. Posteriormente, mediante un acta de exhibición y reconocimiento, la carabina fue restituida a su legítimo dueño, quien acreditó la propiedad de la misma mediante la documentación pertinente. La policía continúa con las tareas de rigor para localizar el resto de los elementos sustraídos.