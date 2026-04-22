Secuestraron un camión en Corrientes, con múltiples irregularidades

Luego de detectar múltiples irregularidades en un camión de carga, que fuera demorado en un control sobre la Ruta Nacional N° 118 a la altura de San Miguel, secuestraron el vehículo y sansionaron al chofer, según confirnaron fuentes policiales.

Fue en el marco de operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, tras los cuales la Comisaría de Distrito San Miguel intensificó los controles de verificación vehicular e identificación de personas.

Como resultado, montaron un retén en el acceso a la Escuela N° 130 "Rosario Vera Peñaloza", en el paraje El Caimán, sobre la Ruta 118 donde interceptaron la marcha de un camión marca Iveco con acoplado.

Al realizar la inspección de rutina, el personal policial constató que el conductor, un joven de 26 años, incurría en diversas infracciones legales y de seguridad. Según informaron las autoridades, el rodado carecía de remito de carga y seguro obligatorio; además, el chofer circulaba con la licencia de conducir vencida y se detectaron notables deficiencias en las medidas de seguridad para el transporte de la mercadería.

Actuaciones legales



Ante la gravedad de las irregularidades, tomó intervención el Fiscal de Instrucción, Dr. Carlos Daniel Lezcano, quien ordenó el secuestro inmediato del vehículo y el inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes.

El procedimiento se encuadró bajo el Artículo 82° del Código de Faltas (Decreto Ley 124/01). En este contexto, el infractor enfrenta una posible sanción que podría derivar en 20 días de arresto o una multa económica equivalente al 20% del valor total de la carga transportada.