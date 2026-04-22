Terrorismo a la colombiana y una actuación clave de la Unidad Fiscal de Corrientes

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y en el marco de un caso orientado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. Era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá.

Aquel hecho ocurrió el 3 junio de 2025, cuando el implicado instaló un artefacto explosivo con una base magnética en un vehículo oficial que se hallaba asignado a Miguel Uribe Turbay, ex precandidato presidencial de la República de Colombia.

Si bien ese hecho no llegó a consumarse, fue investigado por las autoridades competentes y considerado como un acto preparatorio.

Posterior a ello, el 7 de junio de aquel año Miguel Uribe Turbay resultó ser nuevamente objeto de un ataque, como consecuencia del cual falleció al cabo de dos meses.

De acuerdo con la evaluación de Interpol Bogotá, el episodio del 3 de junio se enmarca como parte de la fase preparatoria del atentado posterior. En ese sentido, las autoridades colombianas consideraron que el actual detenido deba ser juzgado por su presunta participación en el magnicidio.

Para ese momento, el mismo ya poseía un frondoso prontuario resumido en “Concurso para delinquir agravado, Terrorismo, Tráfico, Fabricación y porte de arma de fuego”.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes está a cargo de la Fiscal General Tamara Ahimará Pourcel y en este caso actuó de manera conjunta con el Auxiliar Fiscal Juan Martin Mariño Fages

A sabiendas del proceso penal que pesaba en su contra, el encartado se dio a la fuga rumbo a la República Argentina. Por ende, la justicia de Colombia ordenó su correspondiente captura internacional. Consecuentemente Interpol Bogotá realizó una publicación con Notificación de Índice Roja referente a su situación procesal.

En ese marco, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA desarrolló arduas tareas de campo y análisis de datos, estableciendo que el imputado se había adentrado en nuestro país mediante un paso fronterizo no habilitado.

Asimismo se identificó un domicilio ubicado sobre la calle Piedras del barrio porteño de San Telmo, lugar que sería utilizado por el mismo para mantener su indebida libertad.

A partir de aquella información, se obtuvo un elemento clave para la investigación: se determinó que el buscado contaba con una causa por “Hurto automotor”, interviniendo el Tribunal Oral Correccional Federal N°28 y en cuya sede el sospechoso se presentaba cada quince días para notificarse.

Así las cosas y a los fines de materializar su detención, se coordinó un operativo conjunto con personal de la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Superintendencia de Seguridad y Estado de la PFA, logrando identificar y posteriormente capturar al evadido en la citada sede judicial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría N°23 de la Dra. Paola Yanina Kohen, aguardando las actuaciones procesales de rigor y a la espera de su extradición.