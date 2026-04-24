Un catedrático de prestigio internacional dará un seminario gratis en Corrientes

El catedrático brasileño alemán Luis Grecco, una eminencia del derecho penal, estará en la Argentina en los próximos días y aterrizará en Corrientes el martes para brindar una serie de conferencias y recibir un doctorado honoris causa.

Formado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctorado en Alemania, donde fue alumno y coautor de una obra con el especialista Claus Roxin, Greco es un catedrático del derecho penal categoría w3, que lo distingue en la máxima nota académica de la ciencia.

En Corrientes tendrá agenda en las universidades Nacional del Nordeste y de la Cuenca del Plata.

La Universidad de la Cuenca del Plata otorgará el título de Doctor honoris causa a Greco, en un acto de investidura que se llevará adelante el martes 28 de abril a las 18 horas en el salón auditorio Ángel E. Rodriguez, sito en Lavalle 50, en la sede Corrientes.

Mientras que el miércoles 29 de abril, brindará en la UNNE el seminario "Consideraciones sobre el inicio de la tentativa". Será de 9 a 12 en el aula magna de la sede de la Facultad de Derecho de la calle Salta 459.

Se trata de actividades totalmente gratuitas, un detalle que fue destacado por el decano de la casa de estudios de la UNNE, Mario Villegas, quien subrayó la importancia de la apertura del mundo académico como un igualador de oportunidades.

Lo hizo al coincidir con el profesor de derecho penal Daniel Domínguez Henaín, quien encabezó las gestiones para la llegada del catedrático brasileño español a Corrientes.

Ambos docentes compartieron el anuncio en una entrevista con el programa "O sea, digamos" del streaming de El Litoral y abrieron la invitación a participar a abogados, estudiantes de derecho, docentes y público en general interesado en los avances de la ciencia penal.

A continuación la entrevista completa.