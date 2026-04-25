Fiesta del Surubí: así será el operativo de seguridad en Goya

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí, la Policía de Corrientes informó este sábado un importante operativo de seguridad que se implementará en la localidad de Goya.

Con el objetivo de prevenir incidentes, el dispositivo contará con la participación de la fuerza provincial, junto a fuerzas federales y organismos municipales, quienes trabajarán de manera coordinada en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Controles y prevención

Desde la organización detallaron que se intensificarán los controles vehiculares y de alcoholemia, especialmente en accesos, rutas y zonas cercanas al predio Costa Surubí.

Además, se realizarán operativos de prevención en espacios públicos, costanera y lugares de alta concentración de personas.

También se prevé la presencia de efectivos en el predio del evento, donde se desarrollarán actividades culturales, espectáculos y la tradicional competencia de pesca.

Cobertura integral

El operativo incluirá personal de tránsito, seguridad vial, salud y emergencias, con ambulancias y puestos sanitarios distribuidos estratégicamente. Asimismo, se reforzará la iluminación y señalización en sectores clave para facilitar la circulación.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar la seguridad de vecinos y turistas, teniendo en cuenta la gran afluencia de público que cada año convoca la Fiesta del Surubí.

Finalmente, solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones del personal de seguridad, evitar el consumo de alcohol al conducir y colaborar para que el evento se desarrolle con normalidad.