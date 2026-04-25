Desarticulan kiosco narco en Corrientes: secuestran droga, dinero y hay dos detenidos

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron desarticular un kiosco narco en la localidad de Mocoretá.

El procedimiento se concretó mediante tres allanamientos simultáneos en el barrio Industrial, donde los efectivos incautaron más de un millón de pesos en efectivo.

Además, secuestraron cocaína fraccionada para su comercialización, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, sobre una zona de ruta, se secuestraron dos motocicletas que serían utilizadas para la distribución de drogas bajo la modalidad “delivery”.

Según estimaciones oficiales, el valor total de lo incautado asciende a unos 7.500.000 pesos.

Como resultado del operativo, fueron detenidas dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra enmarcada en una supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, mientras continúan las diligencias para avanzar en la investigación.