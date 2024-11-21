Fui y seré liberal siempre

Hoy está de moda ser liberal como no vimos en muchos años. El PARTIDO LIBERAL DECORRIENTES ha sido siempre liberal desde su fundación en 1856. Y yo que actúo en política desde los 15 años (desde diciembre de 1947), creo que hay que defender como nunca la filosofía de la libertad. No hacerlo activamente es una claudicación.

AÑO 1949

En 1949 los jóvenes liberales publicamos el periódico mensual “LIBERTAD”, que dirigíamos JUAN FRANCISCO VALENZUELA, RICARDO MEABE, ALBERTO ACEVAL y yo. Incluimos el “MENSAJE DE LA JUVENTUD” que redactó el Dr. JUAN AGUIRRE LANARI, entonces de 29 años. En el decíamos: “Sostenemos en el orden económico la doctrina liberal, esto es la doctrina de la libertad. No significa ella la aplicación de la clásica fórmula del “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), que proclamó el liberalismo primitivo. Error es suponer que la doctrina liberal, tal como hoy se la entiende, y que encuentra su dinámica realizadora en la libre competencia, postule la renuncia absoluta del Estado como factor de control, garantizando con adecuada legislación y con un poder de policía prudente y rectamente ejercido, la realidad de esa libertad de competencia. Él Estado debe actuar sí, como juez imparcial y sereno que impida el trust, el monopolio, la ilícita especulación.”

Por ese ideario luchamos siempre.

AÑO 1987

Pero cuando asumí como Gobernador de la Provincia el 11 de diciembre de 1987, con el respaldo de 80.803 VOTOS del PARTIDO LIBERAL, que eran el 22 % de los votos positivos, (con ese porcentaje en las elecciones de 2021 serían 133.293 votos), afirmé: “…juntos los hombres del PACTO hicimos algo más; convertimos a Corrientes en abanderada de los principios republicanos y federales y la voz de la Provincia resonó en todos los foros de la República. Hoy llegan políticos extranjeros a decirnos lo que Corrientes, por boca del Gobierno Provincial y sus legisladores nacionales repitió durante cuatro años. Nadie se atreve a dudar ahora de que no hay desarrollo sin moneda estable, pero hace cuatro años cuando estábamos convocando a la lucha antiinflacionaria, muchos insistían en ver a la inflación como motor de crecimiento… Pero también hoy, hasta los liberales más ortodoxos admiten, como GUY SORMAN o FRIEDERICH HAYEK, que la economía libre no lo resuelve todo y que el Estado debe actuar subsidiariamente para erradicar los enclaves de pobreza que ofenden la dignidad humana.” Y agregaba: “La estrategia basada exclusivamente en el bien común es inalterable.”

AÑO 1991

Y cuando en 1991 leí mi último mensaje a la Legislatura destaqué los estragos que hacia la inflación más alta del mundo (que en 1988 fue de 387,7 % En 1989: 3079,5 %. En 1990: 2.314 % y en 1991 hasta el 30/03/91 el 83 % y con la Convertibilidad desde el 1 de abril, por el resto del año solo 1 %). Y agregaba más adelante: “Pero teníamos ante nosotros también, otra realidad, que alentaba el optimismo y ampliaba los horizontes de la esperanza: en el mundo se estaban produciendo cambios notables, verdaderamente revolucionarios, que gritaban la aceleración de la historia, el fracaso del marxismo, la caída estruendosa del colectivismo y el triunfo de la libertad tanto política como económica-social”

Y en mi último mensaje del 1 de Mayo de 1991, repetí conceptos que había afirmado desde el primer día de gestión: “La honestidad del gobernante, la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la responsabilidad y el cuidado en el uso del crédito, constituyen hoy un auténtico reclamo popular, una exigencia del pueblo argentino que repudia tanto el facilismo como a la trampa dialéctica de los falsos demócratas…”

En cumplimiento de nuestras convicciones de siempre, durante mi gestión saneamos y privatizamos el Banco de la Provincia de Corrientes, Obras Sanitarias, los Casinos de Corrientes y Paso de los Libres, los Hoteles de Turismo de Goya, Esquina, Mercedes y Curuzú Cuatiá, el Boletín Oficial y más de 1.000 Km. de extensión de caminos manejados por consorcios camineros con participación de productores, entre otros.

Estos datos reflejan una firme convicción liberal y un compromiso para hacer realidad su vigencia siempre. Y está por encima de cualquier otro interés personal o de grupo. Es bueno ser fiel a la historia de Corrientes, que, en las horas de prueba trascendentes para la República, estuvo en el centro del campo de batalla para lograr soluciones perdurables para todos. No fue mero espectador de las cosas mas importantes que hacían otros.



*Exgobernador de Corrientes.