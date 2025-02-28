Qué es esto de achicar el espacio último de la radio nocturna, en una Corrientes entonces que con ella, aprendió a soñar.

Se trataba de “acortarla”, con tal de hacerla más feliz, y fue cita obligada por tanta calidad y talento.

Se daba la posibilidad que imaginar era posible porque estaba irrumpiendo una radio que todo lo hacía certeza; pensar alrededor de un micrófono, acercar todos los acontecimientos culturales de una generación leída y con firme convicción de que la palabra por fin se despojaría de su beato de formalidades para ser naturalmente una realidad.

Por entonces, LT7 RADIO CORRIENTES, aglutinaba gente muy joven que comenzaba a hacer el cambio. Entre esos creadores de gran lirismo, un joven chaqueño, Guillermo Sánchez pegó el volantazo.

Su programa nocturno ACORTANDO LA NOCHE, sería la marca registrada que los correntinos lo hicimos rápidamente nuestro. No hubo artistas, personajes diversos que no pasaran por él, de cuidado marco musical compaginado por los Señores Operadores, Guillermo Gerardi y un joven entusiasta que rápidamente aprendió de sus maestros: Carlos Arigossi.

Me decía Antonio Tarragos Ros, en mis inicios pasaba siempre por ACORTANDO LA NOCHE, porque necesitaba publicidad de mis actuaciones, y Guillermo Sánchez me los brindaba sin costo alguno, solidario y sensible ante los grandes intérpretes.

Todo esto para recordar una voz increíble, de excelente tono coloquial, casi grave pero amena, en modo de charla de café, espontánea, riquísima que su creador Guillermo Sánchez lo impuso desde el principio.

Pero también para decir, que desde entonces estoy muy triste. Hoy, viernes 28 de febrero, falleció, se fue para siempre Guilermo Sánchez.

Mis aplausos al maestro que amaba la radio tanto como yo.

Hablábamos horas y horas por teléfono; él desde Resistencia y yo desde Corrientes, recordando a Pocho Roch por ejemplo, a quien sus relaciones con el productor José Ángel Bello, le permitió acceder al disco contando con Guillermo como nexo.

Bello, gran amigo de Guillermo Sánchez, se prendó con la música de un repertorio nuevo, fresco, con músicos de gran talla profesional, sin embargo siendo muy jóvenes, Pocho Roch fue estrella como siempre desde entonces, y Guillermo su gran difusor de alma.

Los que amamos la radio. Extrañamos los talentos. Nos dormimos con los contenidos, te brindamos querido Guillermo Sánchez, el homenaje merecido, la evocación por siempre por vos y toda tu hermosa obra radial.

Hasta siempre, querido amigo. Hay gente que te recuerda hasta en los menores detalles de una emisión radial como si el tiempo no hubiera pasado. Eso es haber marcado el tiempo acentuando la voz, ese detalle que enganchaba y se ganaba en amistad.

En el video a continuación se puede oír como locutor a Sánchez, presentando en 1969 al grupo de rock "The Gods".



