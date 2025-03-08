El 29 de Mayo de 1924 se producía la Fundación de Colonia Liebig. Ese día se asientan en el lugar los primeros colonos fundadores del pueblo, todos netamente alemanes, en el paraje denominado Curuzú. Antiguamente toda esa zona estaba ocupada por las misiones jesuíticas y el nombre Curuzú, en guaraní, traducía el de una “Cruz Grande” solitaria de madera que existía en el lugar.

A la primera población la denominan Pueblo Curuzú y más tarde toma el nombre de la "Compañía Liebig", benefactora del asentamiento de los primeros colonos de la zona, la que se constituyó en una importante productora de ganado, luego plantaron tun y posteriormente se dedicaron a la producción de Yerba Mate. Esta decisión fundacional cobró forma definitiva por ley de la Legislatura Nº 940 del 21 de agosto de 1941, cuando el gobierno provincial decide crear la Colonia Liebig en el departamento de Ituzaingo, distrito de San Carlos, siguiendo la propuesta de los lugareños, quienes ratificaron siempre que la fecha de fundación no es la que crea la Colonia, sino la del 29 de mayo de 1924 cuando llegan los inmigrantes a formar el pueblo de Liebig.

Justus Von Liebig, fallecido en 1873, nunca vino a estos lugares, que siendo alemán, es uno de los fundadores de esta compañía inglesa. Había nacido en 1803, fue un químico que ideó un procedimiento para obtener el extracto de carne; descubrió el cloroformo e introdujo los abonos minerales.

Luisa F. de Alurralde y la Sociedad "Lockhar y Apuril Hnos." fueron los primeros propietarios de las tierras donde se asienta el pueblo y los que formaron la extensión total del campo "La Merced" o "Rincón de Angico".

“Llegaron de países lejanos, buscando en la Argentina los sueños que no pudieron encontrar en su tierra natal”: lo dice la profesora Araceli Clara Estreda de Sánchez.

La decisión de los inmigrantes al llegar a Buenos Aires fue la de colonizar las tierras correntinas en campos pertenecientes a la Compañía Liebig, de nacionalidad inglesa, la que adquirió el 11 de julio de 1900 y escrituró en Corrientes bajo la razón social: Liebig´s Extract of Meat Company Limited (Compañía Liebig´s de Extracto de Carnes, Limitada), a cuya empresa compra posteriormente la Sociedad Anónima South American Cattle Farms Limited el 31 de mayo de 1911. Esta empresa, apodada luego, simplemente “Compañía Liebig” en relación a su antecesora, fue la que al decidir vender sus campos ofreció créditos al contingente alemán en un cómodo plan de pagos.

El 28 de febrero de 1924 parte de Hansburgo el primer contingente a bordo del buque “General Belgrano” y llegan a Buenos Aires el 26 de marzo. Tras algunos meses de estudiar distintas variantes de radicación, como ser Paraguay, Corrientes, Chaco y otras, se decidieron por lo que consideraron el lugar más óptimo.

Se embarcaron pues entonces los inmigrantes en el Ferrocarril del Nordeste Argentino el 25 de mayo de 1924 en la estación de Federico Lacroze, siendo trasladados gratuitamente. Partieron con destino a la Estación Apóstoles, a la que llegaron el día 27 el primer contingente y el día 29 el otro grupo.

Llegaron así los primeros 57 matrimonios, casi todos rubios, con sus hijos y otros tantos jóvenes solteros, conformando un grupo de casi trescientas personas, todos alemanes y acamparon en un trozo de pampa desierta en el nordeste de nuestra provincia sobre el límite con Misiones. Se instalaron primero en unos galpones abandonados sobre las vías del ferrocarril. Este campamento se hallaba en el Paraje "Kilómetro 517", llamado por los lugareños, simplemente "El diecisiete", la denominación fue dada por los ingleses por encontrarse a 517 kilómetros de la ciudad de Concordia, donde tenían parte de sus empresas.

En el lugar que actualmente está emplazado el pueblo de Colonia Liebig existía nada más que un puesto abandonado, donde pastaba el ganado de la Compañía Liebig.

En el año 1924 los colonos contemplaban asombrados el panorama: un campo abierto de 18.000 hectáreas cubiertas de pastizales y todo estaba muy lejos y diferente a lo que ellos habían imaginado en su añorada patria.

El administrador de la compañía señor Federico Meyberg facilitó a las familias la construcción de un primer horno de ladrillos para que efectúen las comidas comunitarias. En el año 1926 concluyó el loteo de las chacras, para cuya tarea la Compañía Liebig contrató al ingeniero civil de Mercedes Abel Lisarrague. Los lotes sumaron 350 y su ubicación se sorteó entre todas las familias, las que extrajeron un papelito con el número respectivo de adentro de una bolsa. En el mismo año, el 19 de diciembre, un grupo de colonos alemanes fundan la Cooperativa Agrícola, siendo su primer presidente Walter Ostermann.

Pese a las primeras y modestas comodidades, la situación continuaba durísima; no conocían el idioma, se comunicaban con los criollos por medio de señas y ninguno contaba con experiencias sobre agricultura, pues provenían de ciudades. Algunos eran artesanos, otros comerciantes, mecánicos y varios con títulos universitarios. Sus conocimientos de campo eran escasos, aún para los dos ingenieros agrónomos del grupo: Ricardo Seufert y Erwin Knoop.

En el año 1927 construyen un gran galpón para la Cooperativa donde funciona un Secadero Central de la Cooperativa Lichig. Hoy sus yerbas son conocidas como Playadito y Yemaipe.

Luego entre los años 1935 y 1940 se asientan las primeras familias ucranianas y polacas, como asimismo también compartieron, aunque en menor grado, otras familias de origen paraguayo e italianas y de otros lugares de la Argentina.

En 1927 se crea la Parroquia o Congregación Evangélica del Río de la Plata (Rito Protestante Luterano). En 1945 celebran sus primeras misas los fieles de la Iglesia “Nuestra Señora de Asunción” y en 1951 se forma la primer comisión de damas para comenzar la construcción de la Parroquia “Nuestra Señora de Itatí”, la que fue inaugurada el 10 de agosto de 1968, en el día del Santo Patrono “San Lorenzo” y el 12 de octubre de 1968 la capilla es instituida como Parroquia.

En 1927 los colonos comenzaron a construir una capilla, la que funcionó como escuela a cargo de Margarethe Tegeler. Luego, en 1934, se inaugura la escuela en el Paraje Cuatro Bocas. Al concluir la segunda guerra mundial, el gobierno argentino decide cerrar las escuelas alemanas en el país y los niños vuelven a la escuela de Cuatro Bocas. Aunque anteriormente existió otra escuela en un lugar llamado “el Tropezón”. Después de variadas suerte con cierres y aperturas, el 14 de noviembre de 1971 se inaugura el edificio propio, la que pasa a denominarse “José Hernández” por Resolución del 2 de mayo de 1980.

A pesar de haber sido creada la Comisión de Fomento en 1941, recién se constituyó en 1949, siendo su primer presidente Ramón Moroz, quien no alcanzó a desempeñarse por ser designado Comisario, designándose entonces en su reemplazo a Eugenio González Breard, quien se constituye en el primer Comisionado Municipal al asumir sus funciones el 12 de febrero de 1950. Se destacaron entre otros: Antonio Viale, José Zackovicz, Alfredo Kruchowski, José Kruszelnicki, Mario González, Héctor Snihur.

El 27 de julio de 1949 se crea la delegación del Registro Civil, quedando a cargo el señor Jacinto Sosa. La sala de Primeros Auxilios se inaugura el 22 de marzo de 1956. La Receptoría de Rentas se establece el 18 de diciembre del mismo año y el Juzgado de Paz el 2 de diciembre de 1960. El 12 de noviembre de 1978 se inaugura el Hospital Provincial.

El intendente Kruszelnicki presenta el 29 de abril de 1982 la creación del Escudo Municipal, cuyo bosquejo elaboró el arquitecto Edgardo Horacio Pinto, de la ciudad de Corrientes.

El Patrono del pueblo es San Lorenzo y los 10 de agosto son sus celebraciones.

