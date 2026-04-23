El fin de la realidad: la nueva forma de dominación

“La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso”.

Christian Lous Lange, Nobel de la Paz

Cada día sabemos más. Y cada día, paradójicamente, entendemos menos. Desde los inicios de la humanidad, el conocimiento avanzó a partir de contradicciones. Cada certeza fue desafiada por una nueva idea. Así construimos progreso. Así también construimos el mundo en el que hoy vivimos: uno en el que hemos creado una inteligencia basada en todos los datos disponibles, capaz de interpretar al ser humano, pero no necesariamente de comprenderlo.

La pregunta es inevitable: ¿qué lugar ocupan nuestras emociones en este sistema? ¿Seguimos conectados con nuestra experiencia real o empezamos a habitar una simulación construida por opiniones, intereses y algoritmos?

¿Somos más libres? ¿O simplemente cambiamos de forma de dominación?

Tal vez estamos frente a una segunda expulsión del paraíso. Ya no del mundo natural, sino del mundo de lo real. Un mundo donde —con todas sus limitaciones— aún existían instituciones, reglas y ciertos equilibrios. Hoy, en cambio, la lógica parece ser otra: la de la fuerza, la velocidad y la imposición.

En este contexto, las finanzas, las criptomonedas y la inteligencia artificial crecen sin límites claros. Son herramientas extraordinarias, pero también incomprensibles para la mayoría. Y esa brecha abre una puerta peligrosa: que quienes no entienden la complejidad del mundo —o no tienen empatía para habitarlo— terminen influyendo decisivamente en él.

La política, entendida históricamente como la organización del conflicto para alcanzar el bien común, queda desplazada. En su lugar aparece una forma más sofisticada de poder: menos visible, más eficaz a los fines de la dominación. El poder ya no necesita justificarse. Si algo no encaja, se elimina, se distorsiona o se reemplaza, tampoco necesita convencer: le alcanza con diseñar la realidad.

Primero fue la posverdad: la distorsión deliberada de los hechos para influir en las emociones. Luego llegó la posrealidad: un paso más allá, donde ya no se distorsiona la realidad, directamente se la reemplaza.

El algoritmo no interpreta el mundo. Lo construye. Y en esa construcción, el poder encuentra una herramienta inédita: la capacidad de moldear percepciones, instalar verdades y orientar conductas sin necesidad de coerción directa. Cuando ese mecanismo no alcanza, siempre queda la fuerza. Pero ya no es el recurso principal.

El verdadero dominio es más sutil. El desorden, que alguna vez fue herramienta de los revolucionarios, hoy es funcional al poder. La saturación de información, la confusión permanente, la velocidad sin reflexión: todo contribuye a un mismo resultado. La desorientación. Y un individuo desorientado es más fácil de conducir.

Desandar este camino parece improbable. La tecnología no retrocede. Tampoco el poder. La alternativa, quizás, no sea resistir desde afuera sino disputar desde adentro. Comprender las herramientas, intervenir en ellas y reconstruir, en ese mismo terreno, una noción de realidad que no esté completamente capturada.

La inteligencia humana tiene la capacidad de hacerlo. La pregunta es otra.

Si aún conserva la voluntad…o si esa voluntad ya fue moldeada.