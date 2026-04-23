Desarrolladores buscan agilizar trámites para impulsar la construcción en Corrientes

En un contexto de obra pública paralizada, el sector privado de la construcción en Corrientes busca ganar dinamismo. Con ese objetivo, se conformó una mesa de trabajo que reúne a distintos actores clave del desarrollo urbano, con la meta de acortar tiempos burocráticos y acelerar inversiones.

Marcelo Mayer, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Corrientes, explicó en el programa Perfil Productivo de El Litoral Streaming que el espacio —conocido como “Siete Puntas”— fue impulsado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y nuclea a organismos públicos y privados vinculados a la actividad.

“Es un ámbito donde participan todos los actores que intervienen en la obra privada. La idea es generar propuestas concretas para agilizar los procesos y que las obras puedan comenzar antes”, señaló.

En la mesa participan áreas municipales, organismos técnicos como la Dirección Provincial de Energía (DEPEC), Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Concejo Deliberante, entre otros. El foco está puesto en reducir los tiempos previos al inicio de una obra, una etapa que puede extenderse durante meses.

“Si una obra tarda seis meses en aprobarse, también se demora la generación de empleo. Y la construcción es una de las actividades que más trabajo genera, tanto de forma directa como indirecta”, remarcó Mayer.

Menos burocracia, más inversión

El desarrollador explicó que uno de los principales desafíos es simplificar procesos sin perder controles, tomando como referencia experiencias exitosas en otras ciudades.

“Estamos analizando modelos como el de Rosario, donde lograron acortar los plazos entre tres y seis meses. Eso, en un contexto económico tan cambiante como el argentino, es clave”, sostuvo.

Según detalló, actualmente Corrientes cuenta con herramientas digitales que facilitan la gestión, pero el problema radica en la cantidad de actores que intervienen en cada proyecto.

“Hay que gestionar aprobaciones con energía, bomberos, colegios profesionales. Todo eso lleva tiempo. Lo que buscamos es que esos procesos sean más dinámicos”, explicó.

Una ciudad que atrae inversiones

Mayer destacó el crecimiento sostenido de Corrientes como destino para inversiones inmobiliarias, impulsado por su perfil universitario y su calidad de vida.

“La ciudad tiene una gran capacidad de atracción. Viene gente de Chaco, Formosa, Misiones y del norte de Santa Fe a invertir o a vivir acá”, indicó.

En ese sentido, señaló que muchas familias compran propiedades para sus hijos que vienen a estudiar, lo que genera una demanda constante en el mercado.

Sin embargo, advirtió que existe una fuerte concentración en el área céntrica. “La gente quiere vivir dentro de las cuatro avenidas. Es muy difícil que el mercado se desplace hacia otras zonas, porque el costo de construir es el mismo, pero el valor de venta cambia”, explicó.

Expansión urbana y nuevos desarrollos

El crecimiento de barrios privados y desarrollos en la periferia también forma parte del nuevo mapa urbano, una tendencia que se aceleró tras la pandemia.

“Después del COVID hubo una mayor búsqueda de espacios abiertos, y eso impulsó el desarrollo en zonas como Santa Ana o la Ruta 5”, afirmó.

No obstante, advirtió que estos proyectos presentan desafíos en términos de infraestructura y servicios.

“No siempre es viable extender servicios como transporte o recolección. Ahí es donde tiene que haber una articulación entre el sector público y el privado”, señaló.

Planificación y articulación

Para Mayer, el futuro del desarrollo urbano en Corrientes dependerá de la capacidad de coordinar políticas entre el Estado y el sector privado.

“Tiene que haber una planificación clara sobre hacia dónde crece la ciudad. Y también decisiones políticas que acompañen, como modificaciones normativas que incentiven la inversión en determinadas zonas”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el impacto que tuvo la Costanera Sur como ejemplo de transformación urbana.

“Con pocos proyectos cambió completamente el perfil de esa zona. Eso demuestra que cuando hay planificación e incentivos, la inversión aparece”, concluyó.