Un delito rural, más cerca de ser esclarecido: encontraron armas en un allanamiento

En paraje Los Vences, la Policía concretó tres allanamientos, por una causa judicial y logró el secuestro de varias armas de fuego y proyectiles.

Fue un trabajo de la Comisaría de Distrito Lomas de Vallejos en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, quienes irrumpieron en los domicilios con la logística grupo especial GTO de la Unidad Regional I, San Luis del Palmar.

Lograron hallar y secuestrar dos rifles calibres 22, dos escopetas, una pistola calibre 22, un revolver calibre 38, además de numerosos proyectiles.La Fiscalía dispuso el secuestro de las armas y el inicio de actuaciones judiciales en principio por tenenecia ilegal, en tanto que se investigan si guardan relación con la causa judicial en trámite.