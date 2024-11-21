Recuperaron costosos electrodomésticos y apresaron a un hombre

En el barrio Cichero, este jueves la Policía realizó un allanamiento donde recuperó costosos electrodomésticos que eran buscados en el marco de una investigación realizada por personal de la Comisaria Sexta Urbana por un hecho delictivo.

En la propiedad irrumpieron con el apoyo logístico de la División P.A.R., y lograron recuperar una heladera marca Gaffa; un horno eléctrico; una bicicleta para niño rodado 20, tres ventiladores industriales; una olla marca Essen y una computadora portátil tipo notebook marca Acer, entre otros objetos.

Procedieron además a la demora de dos personas identificadas como Roberto J. M., de 29 años de edad, y Samuel M. R., de 25, para averiguación de sus antecedentes.En tanto que el joven sindicado como supuesto autor del hecho delictivo ya había sido aprehendido en la madrugada del jueves en la vía pública. Fue identificado como Alexander D. A. de 28 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.En otro orden de cosas, Eduardo Caballero se contactó con El Litoral y agradeció el trabajo investigativo del personal de la Comisaría Sexta que actuó con rapidez y recuperó todas sus pertenencias.