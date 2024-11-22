Declarará Cositorto y el Tribunal dispuso el acceso libre a la prensa para grabar

El lunes 25 de noviembre seguirá el juicio en la causa que se conoce como “Generación ZOE” que tiene como imputados a Leonardo Nelson Cositorto, supuesto líder de la organización y otros cinco imputados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

Ese día declarará Leonardo Cositorto por lo que el Tribunal de Juicio de Goya dispuso que la prensa pueda acceder para filmar y transmitir en vivo a fin de garantizar el carácter público del juicio.

Recordemos que el doctor Ricardo Carbajal antes de comenzar el debate anunció que podría transmitirse la primera parte del juicio, los alegatos finales y el veredicto.

El doctor Carbajal especificó además que NO SE PODRÍA TRANSMITIR LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS, por ello los periodistas y el público en general que ingresen a la Sala de Debate deben hacerlo con los CELULARES APAGADOS y está prohibido grabar a los efectos de garantizar la producción probatoria con la menor contaminación posible.

Esto siempre lo hace el Tribunal para garantizar la ordenada realización y recepción de la prueba.