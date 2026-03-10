¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CAPITAL

Corrientes: detuvieron a un hombre que intentó robar el aire acondicionado de una escuela

Ocurrió en el barrio Molina Punta. 

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 09:48

La Policía de Corrientes demoró en la madrugada de este martes a un hombre que intentaba robar el aire acondicionado de una escuela en el barrio Molina Punta.

El procedimiento se concretó cerca de las 03:30, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911 informara sobre un sospechoso alrededor del establecimiento educativo ubicado entre las calles Sara Senz y Ballerini.

Al llegar al lugar, los policías observaron cómo el sospechoso retiró los caños del aire acondicionado. Fue identificado y demorado, tratándose de un hombre de 28 años.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Décimo Séptima Urbana, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa el protocolo correspondiente.

