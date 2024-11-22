La diócesis de Goya se solidarizó con la familia de Bartlett

El obispo Adolfo Canecin y los sacerdotes de la Diócesis de Goya, manifestaron su solidaridad con los familiares y amigos de Carlos Andrés Bartlett, fallecido en un procedimiento policial que, según las declaraciones, habría sido irregular.



En el comunicado, los referentes de la Iglesia suman su muestra de dolor a los familiares comprometiéndose en acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia. También elevaron oraciones para brindar consuelo a quienes atraviesan este difícil momento.



Subrayan la importancia de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.