Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
CORRIENTES

La diócesis de Goya se solidarizó con la familia de Bartlett

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 20:56

El obispo Adolfo Canecin y los sacerdotes de la Diócesis de Goya, manifestaron su solidaridad con los familiares y amigos de Carlos Andrés Bartlett, fallecido en un procedimiento policial que, según las declaraciones, habría sido irregular.


En el comunicado, los referentes de la Iglesia suman  su muestra de dolor a los familiares comprometiéndose en acompañarlos en la búsqueda de verdad y justicia. También elevaron oraciones para brindar consuelo a quienes atraviesan este difícil momento. 


Subrayan la importancia de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

