Insólita muerte de un joven en el pozo de una casilla en el parque Camba Cuá

n En un insólito hecho, un joven de 21 años murió ahogado en la madrugada de este sábado al caer en un pozo que está dentro de una casilla en el parque Camba Cuá. Era de Formosa y estudiaba Licenciatura en Comunicación Social y según sus compañeros, fue a orinar y al cabo de un rato al ver que no volvía salieron a buscarlo. Como no aparecía, dieron aviso a la Policía.

Durante la mañana, los Bomberos Voluntarios y de la Policía hallaron el cuerpo sin vida de Juan Pablo Ramos en una fosa de unos 2 metros de hondo. Todo indica que falleció ahogado, aunque no descartan que se haya golpeado al caer.

El jefe de la Policía comisario general Miguel Ángel Leguizamón relató a la prensa que “pasadas las 2.30, -el joven- se dirige hacia la casilla que funcionaba aparentemente como una estación de bombeo, cuando se inundaba -el estanque- que tiene el parque”.

Estaba con dos de sus compañeros, entre ellos una chica. Al cabo de un rato y ver que Juan Pablo no regresaba y no lo hallaban por ningún lado “dieron aviso a la Comisaría Primera, y hacen la denuncia”, relató Leguizamón.



Dijo además que “se analizaron todas las cámaras del Sistema 911, y corroboraron que el chico estaba ahí en el parque. Una de las cámaras del Casino que enfoca a la casilla, lo muestra a las 2.38, cuando ingresa y no sale más. Luego, pasados unos 5 minutos, la pareja que estaba con él se acerca hasta allí para ver”.

Añadió que el interior de la estructura “hay una especie de pileta, que tendría 1,60 metros de diámetro, y 2 metros de profundidad que está cargada con agua servida, y tiene un pequeño ventiluz”, detalló el jefe de la fuerza.

Llamaron al cuartel Capital de los Bomberos Voluntarios y también trabajaron desde la madrugada los efectivos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento Gerys, de la Unidad Especial de Lucha contra el Fuego. En la mañana se procedió al desagote de la fosa logrando de esa manera hallar el cuerpo sin vida del joven estudiante que fue llevado hacia el Instituto Médico Forense.

La Unidad Fiscal en turno dispuso que se realicen una serie de pericias para esclarecer y obtener más evidencias sobre la tragedia.